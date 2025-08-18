Hà Nội

Bí ẩn sự sống ngoài hành tinh, không cần nước vẫn phát triển

Giải mã

Bí ẩn sự sống ngoài hành tinh, không cần nước vẫn phát triển

Nước có thể không phải là yếu tố thiết yếu để duy trì sự sống ngoài hành tinh. Sinh vật ngoài Trái đất có thể tồn tại ở những hành tinh đá nóng bỏng.

Tâm Anh (theo Gizmodo, Space)
Trên Trái đất, nước là yếu tố quan trọng để duy trì sự sống đối với nhiều loài động thực vật. Theo đó, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cố gắng xác định sự sống ngoài hành tinh dựa trên sự hiện diện của nước. Ảnh: Jose-Luis Olivares, MIT.
Trên Trái đất, nước là yếu tố quan trọng để duy trì sự sống đối với nhiều loài động thực vật. Theo đó, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cố gắng xác định sự sống ngoài hành tinh dựa trên sự hiện diện của nước. Ảnh: Jose-Luis Olivares, MIT.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho thấy sự sống có thể tồn tại ở những nơi không có nước. Ảnh: dottedhippo/iStock.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho thấy sự sống có thể tồn tại ở những nơi không có nước. Ảnh: dottedhippo/iStock.
Theo nghiên cứu mới công bố, sự sống có thể nảy mầm trong một môi trường hoàn toàn khác với các "chất lỏng ion", ngay trên bề mặt của những hành tinh đá nóng bỏng mà giới khoa học từng cho là không có khả năng. Ảnh: RICHARD BIZLEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Theo nghiên cứu mới công bố, sự sống có thể nảy mầm trong một môi trường hoàn toàn khác với các "chất lỏng ion", ngay trên bề mặt của những hành tinh đá nóng bỏng mà giới khoa học từng cho là không có khả năng. Ảnh: RICHARD BIZLEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà khoa học Rachana Agrawal đã đưa ra lập luận rằng, điều kiện tiên quyết cho sự sống không nhất thiết phải là nước mà là một môi trường lỏng bất kỳ nơi các quá trình trao đổi chất có thể diễn ra. Ảnh: skyatnightmagazine.
Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà khoa học Rachana Agrawal đã đưa ra lập luận rằng, điều kiện tiên quyết cho sự sống không nhất thiết phải là nước mà là một môi trường lỏng bất kỳ nơi các quá trình trao đổi chất có thể diễn ra. Ảnh: skyatnightmagazine.
Các chuyên gia tập trung vào "chất lỏng ion" - một loại chất lỏng giống như muối nóng chảy, có khả năng duy trì trạng thái lỏng ổn định ở nhiệt độ cực cao và áp suất cực thấp. Đây chính là điều kiện khắc nghiệt thường thấy trên các hành tinh đá gần ngôi sao chủ của chúng. Ảnh: Photostock-Israel / Science Photo Library / Getty Images.
Các chuyên gia tập trung vào "chất lỏng ion" - một loại chất lỏng giống như muối nóng chảy, có khả năng duy trì trạng thái lỏng ổn định ở nhiệt độ cực cao và áp suất cực thấp. Đây chính là điều kiện khắc nghiệt thường thấy trên các hành tinh đá gần ngôi sao chủ của chúng. Ảnh: Photostock-Israel / Science Photo Library / Getty Images.
Quan điểm này được đưa ra một cách bất ngờ khi các chuyên gia nghiên cứu bầu khí quyển chứa đầy axit sulfuric của sao Kim. Họ nhận thấy luôn còn lại một "lớp chất lỏng cứng đầu" sau các thí nghiệm. Điều này đã thúc đẩy họ tiến hành các thí nghiệm mang tính đột phá. Ảnh: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter.
Quan điểm này được đưa ra một cách bất ngờ khi các chuyên gia nghiên cứu bầu khí quyển chứa đầy axit sulfuric của sao Kim. Họ nhận thấy luôn còn lại một "lớp chất lỏng cứng đầu" sau các thí nghiệm. Điều này đã thúc đẩy họ tiến hành các thí nghiệm mang tính đột phá. Ảnh: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter.
Trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tái tạo điều kiện trên các hành tinh đá bằng cách trộn các hợp chất hữu cơ (vốn có trên tiểu hành tinh) với axit sulfuric (sản phẩm từ núi lửa) trên đá bazan. Kết quả khiến họ vô cùng kinh ngạc khi chất lỏng ion đã hình thành và duy trì sự ổn định ở nhiệt độ lên tới 180 độ C. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI).
Trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tái tạo điều kiện trên các hành tinh đá bằng cách trộn các hợp chất hữu cơ (vốn có trên tiểu hành tinh) với axit sulfuric (sản phẩm từ núi lửa) trên đá bazan. Kết quả khiến họ vô cùng kinh ngạc khi chất lỏng ion đã hình thành và duy trì sự ổn định ở nhiệt độ lên tới 180 độ C. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI).
Điều này chứng tỏ dung môi cho sự sống này hoàn toàn có thể hình thành một cách tự nhiên trong vũ trụ. Phát hiện này cho thấy "vùng có thể ở được" sẽ không còn bị giới hạn ở những nơi có nước lỏng. Ảnh: Dawid Glawdzin.
Điều này chứng tỏ dung môi cho sự sống này hoàn toàn có thể hình thành một cách tự nhiên trong vũ trụ. Phát hiện này cho thấy "vùng có thể ở được" sẽ không còn bị giới hạn ở những nơi có nước lỏng. Ảnh: Dawid Glawdzin.
Nhiều ngoại hành tinh quá nóng, từng được cho không có khả năng tồn tại sự sống thì hiện nay lại có thể trở thành những địa điểm tiềm năng để phát hiện sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Victor Habbick Visions / Getty Images.
Nhiều ngoại hành tinh quá nóng, từng được cho không có khả năng tồn tại sự sống thì hiện nay lại có thể trở thành những địa điểm tiềm năng để phát hiện sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Victor Habbick Visions / Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#sự sống ngoài hành tinh #hành tinh đá nóng bỏng #sinh vật ngoài Trái đất #khám phá vũ trụ

