Mai Davika khiến fan lo lắng vì body quá gầy, nhan sắc vẫn cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Mai Davika khiến fan lo lắng vì body quá gầy, nhan sắc vẫn cuốn hút

Mới đây, Mai Davika tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh thời trang mang tông hồng pastel ngọt ngào.

Thiên Anh
Mới đây, Mai Davika tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh thời trang mang tông hồng pastel ngọt ngào. Vẫn là thần thái sang trọng, gương mặt sắc sảo đậm chất “nàng thơ” quen thuộc, tuy nhiên lần này, điều khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng chính là vóc dáng quá gầy của nữ diễn viên đình đám xứ chùa Vàng.
Trong bộ trang phục crop-top và chân váy ngắn ôm sát, Mai Davika khoe trọn vòng eo siêu nhỏ cùng đôi chân thon dài đặc trưng. Tuy nhiên, thân hình mảnh mai đến mức lộ rõ xương quai xanh, cánh tay và đôi chân gầy guộc khiến nhiều fan bày tỏ sự lo ngại.
Dưới các bài đăng, không ít bình luận cho rằng Mai Davika đang giảm cân quá đà, dù tổng thể hình ảnh vẫn mang đậm tính thời trang và nghệ thuật.
Không thể phủ nhận, nhan sắc của Mai Davika trong loạt ảnh vẫn vô cùng nổi bật. Gương mặt lai Tây sắc nét với đôi mắt sâu, sống mũi cao, làn da trắng mịn cùng thần thái lạnh lùng giúp cô luôn toát lên vẻ đẹp khác biệt.
Mái tóc đen buông nhẹ, lối trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật khí chất cao cấp – điều đã trở thành “thương hiệu” của Mai Davika trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính sự đối lập giữa gương mặt xinh đẹp và vóc dáng quá mảnh mai lại khiến người xem không khỏi chạnh lòng.
Mai Davika Hoorne sinh năm 1992, là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng người Thái Lan gốc Bỉ. Cô được mệnh danh là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” sau thành công vang dội của bộ phim Tình người duyên ma (Pee Mak) năm 2013 – tác phẩm đưa tên tuổi cô vươn tầm châu Á.
Sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ cùng chiều cao ấn tượng, Mai Davika nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc và thời trang hàng đầu tại Thái Lan.
Sau thành công của Pee Mak, Mai Davika liên tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Heart Attack, My Ambulance, Astrophile. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phim ảnh, cô còn tham gia các hoạt động âm nhạc, từng gây chú ý mạnh mẽ với vai nữ chính trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP năm 2018, tạo hiệu ứng lan tỏa khắp châu Á.
Song song với diễn xuất, Mai Davika là gương mặt được các nhà mốt xa xỉ đặc biệt ưu ái. Cô hiện là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Gucci, thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang quốc tế.
Phong cách của Mai Davika được đánh giá cao bởi sự thời thượng, táo bạo nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ rất riêng.
Thiên Anh
