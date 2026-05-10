Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cuộc chiến sinh tồn của sinh vật tai thỏ kỳ lạ giữa sa mạc Úc

Giữa những sa mạc khô cằn của Australia, chuột lợn túi tai thỏ lớn hiện lên như một sinh vật nhỏ bé nhưng sở hữu khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Chuột lợn túi tai thỏ lớn, hay còn gọi là bilby, mang tên khoa học Macrotis lagotis, là một loài thú có túi đặc hữu của Australia. Với đôi tai dài như thỏ, chiếc mõm nhọn và thân hình nhỏ nhắn phủ lớp lông xám xanh mềm mại, bilby trông vừa đáng yêu vừa kỳ lạ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là cả một hệ thống thích nghi tinh vi giúp nó tồn tại trong môi trường khắc nghiệt bậc nhất hành tinh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bilby là loài sống về đêm, dành phần lớn thời gian ban ngày ẩn mình trong những hang sâu mà chúng tự đào. Những chiếc hang này không chỉ giúp tránh cái nóng thiêu đốt của sa mạc mà còn bảo vệ chúng khỏi kẻ săn mồi. Đôi tai lớn của bilby không chỉ để nghe mà còn đóng vai trò điều hòa thân nhiệt, tản bớt nhiệt dư thừa trong cơ thể. Trong khi đó, chiếc mõm dài và móng vuốt khỏe giúp chúng đào bới tìm kiếm thức ăn như côn trùng, hạt, củ và nấm dưới lòng đất.

Ảnh: australianwildlife.

Một đặc điểm thú vị khác của Macrotis lagotis là túi con quay về phía sau – một thiết kế thông minh giúp ngăn cát lọt vào khi đào hang. Con cái có thể sinh nhiều lứa mỗi năm trong điều kiện thuận lợi, và con non phát triển nhanh chóng trong túi trước khi bước vào cuộc sống độc lập.

Bilby từng có phạm vi phân bố rộng lớn trên khắp Australia, nhưng nay đã bị thu hẹp đáng kể. Sự xuất hiện của các loài xâm lấn như mèo và cáo, cùng với việc mất môi trường sống do chăn thả và nông nghiệp, đã khiến quần thể của chúng suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, bilby được bảo vệ trong nhiều khu bảo tồn và chương trình nhân giống, trở thành biểu tượng cho nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã tại Australia.

Ảnh: australianwildlife.

Thú vị hơn, bilby còn được chọn làm “phiên bản thay thế” cho thỏ Phục Sinh trong chiến dịch nâng cao nhận thức môi trường. Hình ảnh “Easter Bilby” xuất hiện trong các sản phẩm và câu chuyện dành cho trẻ em, vừa mang tính giáo dục vừa góp phần gây quỹ bảo tồn loài.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Sinh vật thích nghi sa mạc Úc #Chức năng đôi tai bilby #Đặc điểm sinh thái bilby #Bảo tồn loài bilby #Ảnh hưởng của loài xâm lấn đến bilby #Chương trình nhân giống bilby

Bài liên quan

Kho tri thức

Tận mục loài cá 'quái vật bọc giáp' giữ nguyên hình sau 100 triệu năm

Ẩn mình trong những vùng nước ngọt Bắc Mỹ, cá hỏa tiễn là nhóm sinh vật cổ xưa với vẻ ngoài như bước ra từ thời tiền sử xa xôi.

Các loài cá hỏa tiễn thuộc bộ Lepisosteiformes là một trong những nhóm cá nước ngọt kỳ lạ và cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Xuất hiện từ hơn 100 triệu năm trước, chúng gần như không thay đổi nhiều về hình dạng kể từ thời kỳ khủng long, khiến giới khoa học thường gọi chúng là “hóa thạch sống”. Những đại diện tiêu biểu như cá hỏa tiễn mõm dài hay cá hỏa tiễn mõm ngắn đều mang hình dáng thuôn dài, mõm nhọn như mũi giáo, đúng với cái tên gợi liên tưởng đến “hỏa tiễn”.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục loài ốc mượn hồn sống trên cạn kỳ lạ bậc nhất thế giới

Trên những bãi cát nhiệt đới châu Mỹ có một sinh vật nhỏ bé sống bằng cách “mượn nhà” mang câu chuyện sinh tồn đầy kỳ thú.

Loài ốc mượn hồn Caribbean, tên khoa học Coenobita clypeatus, là một đại diện tiêu biểu của nhóm ốc mượn hồn sống trên cạn. Dù thường bị nhầm là ốc, thực chất chúng gần gũi với cua và thuộc lớp giáp xác. Điều khiến chúng nổi bật chính là tập tính sử dụng vỏ của các loài ốc biển khác làm “ngôi nhà di động” để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình. Khi lớn lên, chúng phải tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn, và đôi khi việc “đổi nhà” này diễn ra theo kiểu dây chuyền, một con tìm được vỏ lớn hơn, bỏ lại vỏ cũ cho con khác nhỏ hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại đậu nhỏ bé là 'lá chắn thầm lặng' cho hệ mạch máu

Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Một loại đậu từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn truyền thống, nhưng giá trị thật sự của nó thường bị đánh giá thấp. Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Kiểm soát đường huyết sau ăn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới