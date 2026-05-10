Cuộc chiến sinh tồn của sinh vật tai thỏ kỳ lạ giữa sa mạc Úc

Giữa những sa mạc khô cằn của Australia, chuột lợn túi tai thỏ lớn hiện lên như một sinh vật nhỏ bé nhưng sở hữu khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Chuột lợn túi tai thỏ lớn, hay còn gọi là bilby, mang tên khoa học Macrotis lagotis, là một loài thú có túi đặc hữu của Australia. Với đôi tai dài như thỏ, chiếc mõm nhọn và thân hình nhỏ nhắn phủ lớp lông xám xanh mềm mại, bilby trông vừa đáng yêu vừa kỳ lạ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là cả một hệ thống thích nghi tinh vi giúp nó tồn tại trong môi trường khắc nghiệt bậc nhất hành tinh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bilby là loài sống về đêm, dành phần lớn thời gian ban ngày ẩn mình trong những hang sâu mà chúng tự đào. Những chiếc hang này không chỉ giúp tránh cái nóng thiêu đốt của sa mạc mà còn bảo vệ chúng khỏi kẻ săn mồi. Đôi tai lớn của bilby không chỉ để nghe mà còn đóng vai trò điều hòa thân nhiệt, tản bớt nhiệt dư thừa trong cơ thể. Trong khi đó, chiếc mõm dài và móng vuốt khỏe giúp chúng đào bới tìm kiếm thức ăn như côn trùng, hạt, củ và nấm dưới lòng đất.

Ảnh: australianwildlife.

Một đặc điểm thú vị khác của Macrotis lagotis là túi con quay về phía sau – một thiết kế thông minh giúp ngăn cát lọt vào khi đào hang. Con cái có thể sinh nhiều lứa mỗi năm trong điều kiện thuận lợi, và con non phát triển nhanh chóng trong túi trước khi bước vào cuộc sống độc lập.

Bilby từng có phạm vi phân bố rộng lớn trên khắp Australia, nhưng nay đã bị thu hẹp đáng kể. Sự xuất hiện của các loài xâm lấn như mèo và cáo, cùng với việc mất môi trường sống do chăn thả và nông nghiệp, đã khiến quần thể của chúng suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, bilby được bảo vệ trong nhiều khu bảo tồn và chương trình nhân giống, trở thành biểu tượng cho nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã tại Australia.

Thú vị hơn, bilby còn được chọn làm “phiên bản thay thế” cho thỏ Phục Sinh trong chiến dịch nâng cao nhận thức môi trường. Hình ảnh “Easter Bilby” xuất hiện trong các sản phẩm và câu chuyện dành cho trẻ em, vừa mang tính giáo dục vừa góp phần gây quỹ bảo tồn loài.