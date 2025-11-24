Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc dắt xe cho khách

Hai nhân viên bảo vệ trong lúc dắt xe cho khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó một người lao tới tấn công người còn lại bằng hung khí.

Theo thông tin ban đầu, Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP. Cần Thơ) và M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.C ần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP. Cần Thơ).

Vào khoảng 15h55' ngày 20/11, khi đang làm việc tại quán hải sản, Lập và K. đã xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Theo nội dung camera an ninh, Lập để xe khách giữa lối đi rồi chạy đi lấy dao, đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến sáng 21/11 đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thành Lập để điều tra về hành vi giết người.