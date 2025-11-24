Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc dắt xe cho khách

Hai nhân viên bảo vệ trong lúc dắt xe cho khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó một người lao tới tấn công người còn lại bằng hung khí.

Trường Hân t/h

Theo thông tin ban đầu, Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP. Cần Thơ) và M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.C ần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP. Cần Thơ).

Vào khoảng 15h55' ngày 20/11, khi đang làm việc tại quán hải sản, Lập và K. đã xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Theo nội dung camera an ninh, Lập để xe khách giữa lối đi rồi chạy đi lấy dao, đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến sáng 21/11 đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thành Lập để điều tra về hành vi giết người.

Camera an ninh đã ghi lại diễn biến vụ việc thương tâm. Video: MXH
#bảo vệ #Cần Thơ #mâu thuẫn #giết người #đâm dao

Bài liên quan

Video

Người đàn ông xông vào phòng cấp cứu đe dọa, hành hung nữ bác sĩ

Một người đàn ông bất ngờ xông vào phòng cấp cứu đe dọa, đòi hành hung, cầm vật nhọn đâm vào mặt nữ bác sĩ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 14/10, tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) bị chuột cắn và sốt được đưa vào Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Trong lúc nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục hành chính và cùng một nhân viên y tế khác hỏi số điện thoại người nhà, một người đàn ông đi cùng bệnh nhân đã tỏ thái độ khó chịu.

Xem chi tiết

Video

Lao như tên bắn giữa trời mưa, ô tô đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa

Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.

Xem chi tiết

Video

Người mẫu xinh đẹp bất ngờ bị đâm tử vong trên tàu điện ở Mỹ

Người mẫu Ukraine đã bị nghi phạm có tiền sử tâm thần vung dao đâm tử vong từ phía sau trên tàu điện. Đối tượng là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt.

Ngày 8/9, Telegraph đã đăng tải video được Hệ thống Giao thông Công cộng Khu vực Charlotte (CATS) công bố, ghi lại cảnh người mẫu Ukraine Iryna Zarutska (23 tuổi) bị đâm tử vong trong vụ tấn công trên tàu điện, VnExpress thông tin.

Video từ camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm Decarlos Brown Jr. (34 tuổi) mặc áo hoodie màu đỏ ngồi một mình trên ghế tàu điện tại Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào đêm 22/8. Người này có biểu hiện không bình thường, có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng lắc đầu và dường như đang lẩm bẩm một mình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới