Ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông vì mâu thuẫn

Tài xế liên tục điều khiển chiếc ô tô lao lên, lùi lại liên tục giữa vòng vây khiến người xem thót tim. Sự việc xảy ra tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Đoạn ghi lại sự việc xảy ra vào tối ngày 10/11 tại khu vực khối Trung Cấp (phường Thái Hòa, Nghệ An). Theo thông tin trên báo Nghệ An, sự việc xảy ra tại một quán hải sản vừa mới khai trương trên địa bàn. Tại đây, một nhóm người đã phát sinh mâu thuẫn.

Chiếc ô tô liên tục di chuyển giữa vòng vây của đám đông. Video: MXH



Trả lời trên báo Điện tử VOV, ông Hoàng Nghĩa Thái- Chủ tịch UBND phường Thái Hoà (Nghệ An) xác nhận vụ việc nói trên. Ông thông tin thêm rằng tại sự kiện khai trương quán ăn thì có một số người đốt pháo nổ.

Lúc này một người đàn ông ngồi trong ô tô màu xám đỗ gần đó được cho là đã dùng thiết bị quay lại cảnh nổ pháo. Thấy người này quay video, một số người ở ngoài xe tiếp cận yêu cầu không được quay khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, người đàn ông đã điều khiển ô tô liên tục tăng ga lùi rồi tiến, xung quanh có nhiều người lớn cầm gậy, vật dụng tấn công xe tạo nên cảnh hỗn loạn trong đêm. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo báo Dân Việt, khi phát hiện, nhóm thanh niên yêu cầu người này xóa video nhưng anh ta không xóa, nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Công an phường Thái Hòa đang trích xuất camera và lấy lời khai các bên để làm rõ hành vi, nguyên nhân, đồng thời xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không.