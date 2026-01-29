Hà Nội

Sống Khỏe

Mua pháo về đốt, trẻ 13 tuổi bị bỏng mặt nặng, mất thị lực

Trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ, phản xạ chậm, nên mức độ tổn thương thường nặng hơn người lớn.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nặng vùng mặt và mắt do pháo nổ. Theo lời gia đình, pháo được đặt mua trên mạng và đốt tại nhà.

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng: Bỏng nặng vùng mặt gây nhiều mảng hoại tử da; Tổn thương mắt nghiêm trọng, bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng; Nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Trẻ phải nhập viện, theo dõi và điều trị chuyên sâu, có thể cần nhiều lần can thiệp phẫu thuật.

Đây không phải là tai nạn hiếm gặp, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, khi pháo nổ tự chế hoặc pháo mua trôi nổi được sử dụng trong gia đình.

phao-no.jpg
Trẻ bỏng nặng do pháo nổ - Ảnh BVCC

Pháo nổ nguy hiểm như thế nào đối với trẻ em?

Pháo nổ, dù nhỏ, vẫn có thể gây: Chấn thương mắt nặng: rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, mù lòa.

Bỏng nhiệt – bỏng hóa chất, thường gặp ở vùng mặt, cổ, tay và chân. Chấn thương do sức ép: rách da, gãy xương vùng hàm mặt, tay và chân.

Nguy hiểm tính mạng nếu tổn thương lan rộng hoặc nhiễm trùng nặng.

Trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ, phản xạ chậm, nên mức độ tổn thương thường nặng hơn người lớn.

Chỉ một phút bất cẩn với pháo nổ có thể để lại hậu quả suốt đời cho trẻ.

Hãy nói không với pháo, để mỗi dịp lễ là niềm vui trọn vẹn, an toàn cho con em chúng ta.

Khuyến cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 2

Tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào.

Không mua pháo trôi nổi, pháo đặt trên mạng – nguy cơ rất cao, không kiểm soát được mức độ nguy hiểm.

Gia đình cần giám sát chặt chẽ trẻ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Khi xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt: phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà, cần sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối, hoặc nước sạch. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất càng sớm càng tốt.

Thời gian cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng cho trẻ.

Sống Khỏe

Nhiều người bỏng nặng vì tự ý đốt pháo, cảnh báo nguy hiểm dịp cận Tết

Các bệnh viện liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong mùa Tết, cảnh báo nguy hiểm, cần có biện pháp phòng tránh.

Cận Tết, các bệnh viện lớn liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi ở Đồng Nai bị bỏng nặng vùng đầu mặt sau khi đốt pháo mua trên mạng xã hội. Do đứng quá gần thời điểm pháo phát nổ, luồng nhiệt và áp lực mạnh đã gây tổn thương nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải điều trị tích cực cho bệnh nhân trong thời gian dài.

Sống Khỏe

Liên tiếp các ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo

Hầu hết các trường hợp chấn thương mắt do pháo đều để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca chấn thương mắt rất nặng do pháo gây ra, trong đó không ít trường hợp đối diện nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh và người thân.

Ngày 26/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn H. (30 tuổi, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng do pháo nổ.

Sống Khỏe

Nguy cơ mất toàn bộ bàn tay trái vì pháo nổ

Khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và đến cơ sở y tế gần nhất, tránh mất thời gian vàng cấp cứu.

Đêm 17/1/2026, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ.

Người bệnh nhập viện ở giờ thứ ba sau tai nạn, với bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái.

