Mua pháo về đốt, trẻ 13 tuổi bị bỏng mặt nặng, mất thị lực

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nặng vùng mặt và mắt do pháo nổ. Theo lời gia đình, pháo được đặt mua trên mạng và đốt tại nhà.

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng: Bỏng nặng vùng mặt gây nhiều mảng hoại tử da; Tổn thương mắt nghiêm trọng, bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng; Nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Trẻ phải nhập viện, theo dõi và điều trị chuyên sâu, có thể cần nhiều lần can thiệp phẫu thuật.

Đây không phải là tai nạn hiếm gặp, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, khi pháo nổ tự chế hoặc pháo mua trôi nổi được sử dụng trong gia đình.

Trẻ bỏng nặng do pháo nổ - Ảnh BVCC

Pháo nổ nguy hiểm như thế nào đối với trẻ em?

Pháo nổ, dù nhỏ, vẫn có thể gây: Chấn thương mắt nặng: rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, mù lòa.

Bỏng nhiệt – bỏng hóa chất, thường gặp ở vùng mặt, cổ, tay và chân. Chấn thương do sức ép: rách da, gãy xương vùng hàm mặt, tay và chân.

Nguy hiểm tính mạng nếu tổn thương lan rộng hoặc nhiễm trùng nặng.

Trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ, phản xạ chậm, nên mức độ tổn thương thường nặng hơn người lớn.

Chỉ một phút bất cẩn với pháo nổ có thể để lại hậu quả suốt đời cho trẻ.

Hãy nói không với pháo, để mỗi dịp lễ là niềm vui trọn vẹn, an toàn cho con em chúng ta.