Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nam thanh niên bị bó sắt 3 tấn văng trúng, tiên lượng sống chỉ còn 1%

Bị bó sắt văng vào người do đứt cáp cần cẩu, nam thanh niên nguy kịch với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng từ sọ não, ngực, bụng đến chi thể và được đánh giá chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống.

Thúy Nga

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Bó sắt nặng khoảng 3 tấn văng trực tiếp vào người khiến nạn nhân bị đa chấn thương đặc biệt nặng.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan, vỡ lách, gần đứt hoàn toàn cuống lách, vỡ hỗng tràng gần góc Treitz, bầm dập và rách hồi tràng, đại tràng trái, rách mạc treo ruột, đứt động mạch đại tràng trái, rách nát mạc nối lớn, đồng thời gãy hai xương cánh tay và gãy xương đùi phải cùng nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào sốc mất máu nặng, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng, tổn thương đa cơ quan, nguy cơ ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp bất cứ lúc nào, tiên lượng sống chỉ còn khoảng 1%.

sat-vang-1.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

Ê-kíp cấp cứu khẩn trương đặt nội khí quản, thiết lập nhiều đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch, truyền máu, giảm đau và chuyển người bệnh lên phòng mổ trong thời gian ngắn nhất.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 3 lít máu cùng nhiều tổn thương nội tạng phức tạp. Cuộc đại phẫu kéo dài khoảng 5 giờ.

Ê-kíp Ngoại Tiêu hóa đã tiến hành cắt lách, khâu cầm máu gan, cắt đoạn ruột non và nối ruột kỳ đầu, xử trí các vị trí chảy máu, khâu phục hồi những đoạn ruột tổn thương, làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Song song đó, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình xử trí tạm thời các tổn thương ở chi để bảo toàn chức năng vận động.

Trong suốt ca mổ, ê-kíp Gây mê Hồi sức phải liên tục hồi sức tuần hoàn, duy trì hô hấp, truyền máu khối lượng lớn và kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm do mất máu nghiêm trọng.

sat-vang.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dù ca mổ đầu tiên thành công, người bệnh vẫn tiếp tục đối mặt với nguy cơ tử vong. Huyết áp bệnh nhân chỉ còn 60/30 mmHg, phải sử dụng đồng thời ba loại thuốc vận mạch ở liều tối đa, pH máu giảm xuống còn 7,04, kèm rối loạn đông máu nặng.

Nhờ điều trị tích cực, chỉ sau 24 giờ người bệnh thoát sốc. Đến ngày điều trị thứ ba, bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn định, hô hấp cải thiện rõ rệt.

Trong toàn bộ quá trình cấp cứu và hồi sức, người bệnh được truyền tổng cộng gần 14 lít máu và các chế phẩm máu để bù lại lượng máu mất rất lớn do đa chấn thương.

Sau khi tình trạng toàn thân ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện cuộc đại phẫu thứ hai để kết hợp xương hai cánh tay và xương đùi phải, tạo điều kiện phục hồi chức năng vận động.

Sau hơn một tuần điều trị, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay, hay uống nước chanh, gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu:

#Điều trị đa chấn thương nặng #Phẫu thuật cấp cứu thành công #Chiến lược hồi phục sau phẫu thuật #Chữa trị trong tình trạng nguy kịch #Đa chuyên khoa phối hợp cấp cứu

Bài liên quan

Sống Khỏe

20 trẻ đuối nước trong 2 tháng, nhiều ca gặp nạn ngay tại bể học bơi

Chỉ trong vòng 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước. Đáng chú ý, không ít tai nạn xảy ra ngay trong các lớp học bơi.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận là bé trai 6 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động nhằm bảo vệ não, kết hợp thở máy và sử dụng thuốc vận mạch. Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh.

Gia đình cho biết, trẻ được cho đi học bơi trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, đến buổi học thứ ba, bé bất ngờ chìm dưới nước. Khi được phát hiện, trẻ đã ngừng tim, ngừng thở.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhi 16 tuổi đa chấn thương bằng can thiệp mạch hiện đại

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới vừa thực hiện thành công ca can thiệp mạch phức tạp, cứu sống và bảo tồn chức năng gan, thận cho bệnh nhi 16 tuổi bị đa chấn thương nặng sau tai nạn.

Khi nhập viện, bệnh nhi L.G.N. (16 tuổi, TP Đồng Hới) được xác định bị vỡ gan độ IV, kèm lóc tách và huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch thận phải. Đây là những tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng do chảy máu nhiều, đồng thời có thể gây mất chức năng thận nếu không được xử trí kịp thời.

canthiep-mach.jpg
Tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới