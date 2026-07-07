Nam thanh niên bị bó sắt 3 tấn văng trúng, tiên lượng sống chỉ còn 1%

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Bó sắt nặng khoảng 3 tấn văng trực tiếp vào người khiến nạn nhân bị đa chấn thương đặc biệt nặng.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan, vỡ lách, gần đứt hoàn toàn cuống lách, vỡ hỗng tràng gần góc Treitz, bầm dập và rách hồi tràng, đại tràng trái, rách mạc treo ruột, đứt động mạch đại tràng trái, rách nát mạc nối lớn, đồng thời gãy hai xương cánh tay và gãy xương đùi phải cùng nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào sốc mất máu nặng, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng, tổn thương đa cơ quan, nguy cơ ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp bất cứ lúc nào, tiên lượng sống chỉ còn khoảng 1%.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

Ê-kíp cấp cứu khẩn trương đặt nội khí quản, thiết lập nhiều đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch, truyền máu, giảm đau và chuyển người bệnh lên phòng mổ trong thời gian ngắn nhất.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 3 lít máu cùng nhiều tổn thương nội tạng phức tạp. Cuộc đại phẫu kéo dài khoảng 5 giờ.

Ê-kíp Ngoại Tiêu hóa đã tiến hành cắt lách, khâu cầm máu gan, cắt đoạn ruột non và nối ruột kỳ đầu, xử trí các vị trí chảy máu, khâu phục hồi những đoạn ruột tổn thương, làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Song song đó, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình xử trí tạm thời các tổn thương ở chi để bảo toàn chức năng vận động.

Trong suốt ca mổ, ê-kíp Gây mê Hồi sức phải liên tục hồi sức tuần hoàn, duy trì hô hấp, truyền máu khối lượng lớn và kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm do mất máu nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dù ca mổ đầu tiên thành công, người bệnh vẫn tiếp tục đối mặt với nguy cơ tử vong. Huyết áp bệnh nhân chỉ còn 60/30 mmHg, phải sử dụng đồng thời ba loại thuốc vận mạch ở liều tối đa, pH máu giảm xuống còn 7,04, kèm rối loạn đông máu nặng.

Nhờ điều trị tích cực, chỉ sau 24 giờ người bệnh thoát sốc. Đến ngày điều trị thứ ba, bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn định, hô hấp cải thiện rõ rệt.

Trong toàn bộ quá trình cấp cứu và hồi sức, người bệnh được truyền tổng cộng gần 14 lít máu và các chế phẩm máu để bù lại lượng máu mất rất lớn do đa chấn thương.

Sau khi tình trạng toàn thân ổn định, các bác sĩ tiếp tục thực hiện cuộc đại phẫu thứ hai để kết hợp xương hai cánh tay và xương đùi phải, tạo điều kiện phục hồi chức năng vận động.

Sau hơn một tuần điều trị, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

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