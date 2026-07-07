20 trẻ đuối nước trong 2 tháng, nhiều ca gặp nạn ngay tại bể học bơi

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận là bé trai 6 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động nhằm bảo vệ não, kết hợp thở máy và sử dụng thuốc vận mạch. Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh.

Gia đình cho biết, trẻ được cho đi học bơi trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, đến buổi học thứ ba, bé bất ngờ chìm dưới nước. Khi được phát hiện, trẻ đã ngừng tim, ngừng thở.

Ngay tại bể bơi, giáo viên đã tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ bị đuối nước đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương

ThS.BS Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đây là trường hợp may mắn vì trẻ được hồi sức tim phổi ngay sau khi được đưa lên bờ.

Nhiều trường hợp trẻ đuối nước không được cấp cứu đúng cách mà bị dốc ngược lên vai rồi chạy làm kéo dài thời gian não thiếu oxy. Khi đến bệnh viện, trẻ đã suy đa cơ quan, tổn thương não rất nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhiều trường hợp vẫn không qua khỏi. Hoặc được cứu sống, nhưng bị các di chứng thần kinh kéo dài.

Hồi sức tích cực cho bệnh nhi đuối nước - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, thực tế cho thấy nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan khi đưa con đến bể bơi hoặc đăng ký các lớp học bơi.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là tin rằng trẻ đã biết bơi thì sẽ không thể đuối nước. Tuy nhiên, tại các bể bơi đông người, trẻ vẫn có thể gặp nguy hiểm do va chạm, bị xô đẩy, va đầu vào thành bể hoặc bị người khác nhảy trúng. Trong nhiều tình huống, trẻ chìm dưới nước nhưng lại bị nhầm là đang vui chơi hoặc tập ngụp lặn, khiến việc phát hiện bị chậm trễ.

Bên cạnh đó, nhu cầu học bơi tăng cao vào mùa hè khiến nhiều lớp học quá đông trong khi số lượng giáo viên có hạn. Khi phải hướng dẫn cùng lúc nhiều học viên, giáo viên rất khó quan sát toàn bộ trẻ dưới nước, làm tăng nguy cơ bỏ sót các tình huống khẩn cấp.

Cũng không ít phụ huynh phó mặc hoàn toàn việc giám sát cho giáo viên hoặc nhân viên bể bơi. Sau khi đưa con đến lớp, nhiều người rời khỏi khu vực bể bơi hoặc mải sử dụng điện thoại, làm việc riêng. Nếu trẻ gặp sự cố, việc phát hiện và xử trí ban đầu có thể bị chậm chỉ trong vài phút nhưng lại quyết định cơ hội sống còn.

Ngoài ra, theo các bác sĩ, một số bể bơi vẫn thiếu nhân viên cứu hộ hoặc lực lượng cứu hộ chưa được đào tạo bài bản về cấp cứu đuối nước. Việc phát hiện muộn hoặc sơ cứu không đúng cách có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn.

Sơ cứu đúng trong "4-5 phút vàng" quyết định cơ hội sống Theo các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ đuối nước là não bị thiếu oxy. Não chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy khoảng 4-5 phút, sau đó nguy cơ tổn thương não không hồi phục sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước, bất tỉnh và không còn thở, cần tiến hành hồi sức tim phổi (ép tim kết hợp thổi ngạt) ngay tại hiện trường, đồng thời gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy. Đây là sai lầm vẫn còn khá phổ biến, vừa làm chậm thời gian hồi sức, vừa khiến dịch dạ dày dễ trào ngược vào đường thở, làm tình trạng hô hấp nặng hơn và giảm cơ hội cứu sống trẻ.

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