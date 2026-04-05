Nam tài xế dừng xe, cứu cháu bé đứng giữa Quốc lộ 1A

Phát hiện cháu bé đứng giữa đường, tài xế Lý Văn Tố đã nhanh chóng dừng xe, lao qua đường bế cháu bé vào nơi an toàn.

Ngày 5/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải kịp thời dừng xe, cứu một cháu bé đang đứng giữa Quốc lộ 1A thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 4/4, anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 29A-083.47 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Tài xế Lý Văn Tố dừng xe, lao qua đường bế cháu bé vào nơi an toàn..

Khi đến km860 đoạn qua địa phận xã Phú Lộc (TP Huế), anh phát hiện bé gái đứng bên lề Quốc lộ, sau đó bất ngờ chạy ra đứng giữa làn xe chạy. Nam tài xế liên tục bóp còi để các xe phía sau cảnh giác.

Sau đó, thấy cháu bé chui qua một khe hở ở lan can giữa đường để sang làn xe đối diện, nam tài xế nhanh chóng dừng xe, kịp thời mở cửa lao ra khỏi xe chạy đến bế cháu bé trước nhiều phương tiện đang chạy tới.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự cảm kích, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho nghĩa cử đẹp của nam tài xế. Các ý kiến cho rằng đây là hành động nhân văn, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

