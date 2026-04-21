Nam sinh Hà Nội mất tích ở Tam Đảo đã được tìm thấy

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy nam sinh Hà Nội mất tích ở Tam Đảo trong tình trạng an toàn.

Nguyễn Hinh

Sáng 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh viên đi lạc trên núi Tam Đảo Nguyễn Tuấn Anh ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.

Nguyễn Tuấn Anh được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy yếu do gần 2 ngày chưa ăn uống, tinh thần có dấu hiệu hoảng loạn.

042100-00-05-01still001-134.jpg
Nam sinh viên tại thời điểm được tìm thấy. Ảnh: CTV

Ngay sau khi được đưa xuống chân núi, các lực lượng đã túc trực sẵn để triển khai các biện pháp ứng cứu.

Trước đó, tối 20/4, UBND xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị Hòa (phường Định Công, TP Hà Nội) về việc con trai mất liên lạc.

Theo trình báo, sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (có độ cao khoảng 1.592m).

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tuấn Anh bị lạc nhóm và không thể liên lạc được. Ngay trong đêm, hơn 100 người thuộc các lực lượng của tỉnh Phú Thọ đã chia làm nhiều mũi để tìm kiếm nam sinh viên.

Toàn cảnh hiện trường vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

659717980-1265089835751567-1190040959981100564-n.jpg
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 13h cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.
660403652-1265090135751537-8768322149093532832-n.jpg
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Đoàn di chuyển bằng 3 xe ô tô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.
Sức khỏe các nạn nhân vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 4 bệnh nhân vụ tai nạn ô tô khách 29 lao xuống vực Tam Đảo, trong đó 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô khách 29 chỗ bị mất phanh, lao xuống vực Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiều 29/3, ông Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhận được tin báo, bệnh viện đã huy động cán bộ và 2 xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

cats-7516.jpg
Bệnh nhân nhi 5 tuổi được bác sĩ Bệnh viên đa khoa Vĩnh Phúc tích cực cấp cứu, điều trị. (Ảnh: TTXVN).
Tìm thấy 2 thi thể, vẫn còn người nghi mất tích trong vụ sạt lở đèo Thung Khe

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Thung Khe và đang tiếp tục tìm kiếm một người nghi mất tích.

Tối 14/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở trên quốc lộ 6 đoạn qua khu vực đèo Thung Khe.

Danh tính các nạn nhân là: Anh P.Đ.T (SN 1997, trú tại Hà Nội) và ông B.V.T (SN 1980, trú tại tỉnh Phú Thọ). Các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình theo quy định. Lực lượng chức năng hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân nghi còn mất tích.

