Nam sinh Hà Nội mất tích ở Tam Đảo đã được tìm thấy

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy nam sinh Hà Nội mất tích ở Tam Đảo trong tình trạng an toàn.

Sáng 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh viên đi lạc trên núi Tam Đảo Nguyễn Tuấn Anh ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.

Nguyễn Tuấn Anh được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy yếu do gần 2 ngày chưa ăn uống, tinh thần có dấu hiệu hoảng loạn.

Nam sinh viên tại thời điểm được tìm thấy. Ảnh: CTV

Ngay sau khi được đưa xuống chân núi, các lực lượng đã túc trực sẵn để triển khai các biện pháp ứng cứu.

Trước đó, tối 20/4, UBND xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị Hòa (phường Định Công, TP Hà Nội) về việc con trai mất liên lạc.

Theo trình báo, sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (có độ cao khoảng 1.592m).

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tuấn Anh bị lạc nhóm và không thể liên lạc được. Ngay trong đêm, hơn 100 người thuộc các lực lượng của tỉnh Phú Thọ đã chia làm nhiều mũi để tìm kiếm nam sinh viên.

