Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt lách cho bệnh nhân mắc u lách dạng nang hiếm gặp.

Bình Nguyên

Bệnh nhân N.V.T. (48 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện với triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ sườn trái, đầy tức nhẹ và mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định khối u dạng nang kích thước 6x6cm, chiếm gần hai phần ba thể tích lách. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt lách bằng phương pháp nội soi.

Ê kíp của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh SGGP

Ca mổ do ê-kíp khoa Ngoại Tổng quát đảm trách, gồm BS.CKII Nguyễn Thị Bích Chi, Phó trưởng khoa và ThS. BS.CKI Trần Nhật Phi. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành giải phóng dây chằng lách, bóc tách cẩn thận khối nang, kiểm soát cuống mạch và lấy toàn bộ lách ra ngoài qua đường trocar mở rộng. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, diễn ra an toàn, không mất máu đáng kể và không ghi nhận biến chứng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể vận động nhẹ và ăn uống trở lại sau 24h. Anh T. được xuất viện sau 3 ngày trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, u lách dạng nang là bệnh lý rất hiếm, chỉ chiếm dưới 1% trong các tổn thương của lách. Phần lớn trường hợp được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp CT. Khi khối u lớn, người bệnh có nguy cơ chèn ép, vỡ hoặc nhiễm trùng, do đó phẫu thuật cắt lách là giải pháp điều trị tối ưu.

Ca phẫu thuật nội soi cắt lách thành công cho bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp này đánh dấu thêm bước tiến trong ứng dụng kỹ thuật ngoại khoa xâm lấn tối thiểu tại địa phương.

U nang lách là một tổn thương của lách hiếm gặp, chỉ có khoảng 0,5% – 2% dân số mắc phải. Nguyên nhân hình thành u nang lách có thể do:

Nhiễm ký sinh trùng: Chủ yếu do sán dây nhỏ từ động vật như chó, mèo, động vật gặm nhấm.Và không do ký sinh trùng: Gồm nang bẩm sinh, nang bạch mạch hoặc do bất thường mạch máu.

Bác sĩ khuyến cáo, đối với những trường hợp bệnh nhân nếu mắc u nang lách nhưng chưa có chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân nên sinh hoạt điều độ, tránh lao động nặng. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Khi khối u lớn, người bệnh có nguy cơ chèn ép, vỡ hoặc nhiễm trùng, do đó phẫu thuật cắt lách là giải pháp điều trị tối ưu.

Các triệu chứng u nang lách có thể gặp bao gồm:

Đau bụng: Có thể đau vùng hạ sườn trái, vùng thượng vị, nếu viêm phúc mạc bệnh nhân đau dữ dội toàn bụng.

Buồn nôn, nôn: Do nang lách chèn ép dạ dày

Rối loạn tiêu hóa: Chán ăn, đầy hơi, ợ chua, đi ngoài phân lỏng hoặc táo bón

Khó thở: Khi nang chèn ép cơ hoành và màng phổi trái

Ho: Nếu nang chèn ép và kích thích thần kinh hoành, màng phổi

Đau lưng: Nếu nang chèn ép thận và niệu quản gây bít tắc

Sốt: Nếu nang bị nhiễm trùng hoặc áp xe nang lách

Tăng huyết áp: Khi nang chèn ép động mạch thận

Sản phụ nguy kịch vì mang thai 'hội chứng gương'- bệnh lý sản khoa hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công ca sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm - "hội chứng gương".

Bệnh nhân Ngô Thị Luyến (32 tuổi, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, khó thở, tăng huyết áp, tràn dịch đa màng, phù phổi do biến chứng của hội chứng gương (Mirror Syndrome) gây ra. Đây là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp trong thai kỳ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1.

Sản phụ từ Đài Loan trở về Việt Nam điều trị trong cơn nguy kịch

Người phụ nữ 48 tuổi tái phát khối u cột sống hiếm gặp

Sau 13 năm tưởng chừng bình yên, người phụ nữ 48 tuổi tái phát khối u cột sống hiếm gặp, được xác định là ung thư ác tính thần kinh ngoại biên.

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 48 tuổi bất ngờ tái phát khối u ác tính vùng cột sống thắt lưng.

13 năm trước, nữ bệnh nhân từng được mổ lấy u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma) tại vị trí L5–S1. Gần đây, chị xuất hiện đau lưng dữ dội, tê yếu chân trái, đặc biệt khi vận động. Bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị.

Bé chào đời trong bọc ối hiếm gặp

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), một sản phụ sinh mổ lần hai đã hạ sinh bé trai 3,4 kg trong tình trạng còn nguyên bọc ối.

Mới đây, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), một sản phụ sinh đã hạ sinh bé trai 3,4 kg trong tình trạng còn nguyên bọc ối, tỷ lệ gặp hiện tượng này chỉ vào khoảng 1/80.000 - 1/100.000 ca sinh.

Tại Khoa Phụ sản 2, sản phụ T.N.H, mổ chủ động lần 2, thai 38 tuần 5 ngày. Các bác sĩ cho biết, mổ chủ động lần hai là phương án an toàn cho sản phụ từng mổ lấy thai, nhằm hạn chế nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ.

