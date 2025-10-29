Cứu sống bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt lách cho bệnh nhân mắc u lách dạng nang hiếm gặp.

Bệnh nhân N.V.T. (48 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện với triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ sườn trái, đầy tức nhẹ và mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định khối u dạng nang kích thước 6x6cm, chiếm gần hai phần ba thể tích lách. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt lách bằng phương pháp nội soi.

Ê kíp của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh SGGP

Ca mổ do ê-kíp khoa Ngoại Tổng quát đảm trách, gồm BS.CKII Nguyễn Thị Bích Chi, Phó trưởng khoa và ThS. BS.CKI Trần Nhật Phi. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành giải phóng dây chằng lách, bóc tách cẩn thận khối nang, kiểm soát cuống mạch và lấy toàn bộ lách ra ngoài qua đường trocar mở rộng. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, diễn ra an toàn, không mất máu đáng kể và không ghi nhận biến chứng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể vận động nhẹ và ăn uống trở lại sau 24h. Anh T. được xuất viện sau 3 ngày trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, u lách dạng nang là bệnh lý rất hiếm, chỉ chiếm dưới 1% trong các tổn thương của lách. Phần lớn trường hợp được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp CT. Khi khối u lớn, người bệnh có nguy cơ chèn ép, vỡ hoặc nhiễm trùng, do đó phẫu thuật cắt lách là giải pháp điều trị tối ưu.

Ca phẫu thuật nội soi cắt lách thành công cho bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp này đánh dấu thêm bước tiến trong ứng dụng kỹ thuật ngoại khoa xâm lấn tối thiểu tại địa phương.

U nang lách là một tổn thương của lách hiếm gặp, chỉ có khoảng 0,5% – 2% dân số mắc phải. Nguyên nhân hình thành u nang lách có thể do:

Nhiễm ký sinh trùng: Chủ yếu do sán dây nhỏ từ động vật như chó, mèo, động vật gặm nhấm.Và không do ký sinh trùng: Gồm nang bẩm sinh, nang bạch mạch hoặc do bất thường mạch máu.

Bác sĩ khuyến cáo, đối với những trường hợp bệnh nhân nếu mắc u nang lách nhưng chưa có chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân nên sinh hoạt điều độ, tránh lao động nặng. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Khi khối u lớn, người bệnh có nguy cơ chèn ép, vỡ hoặc nhiễm trùng, do đó phẫu thuật cắt lách là giải pháp điều trị tối ưu.