Mỹ thừa nhận bí mật chuyển vũ khí cho người biểu tình Iran

Tổng thống Trump tuyên bố “người Kurd” đã giữ lại vũ khí được Mỹ gửi cho người biểu tình chống chính quyền Iran.

Tuệ Minh

Cuối ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng Mỹ đã gửi vũ khí cho những người biểu tình chống chính quyền bên trong Iran hồi đầu năm nay, thông qua các nhóm vũ trang người Kurd.

Trong một phát biểu với kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi đã gửi cho họ rất nhiều súng. Chúng tôi chuyển qua người Kurd. Và tôi nghĩ người Kurd đã giữ lại số vũ khí đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi đã gửi súng cho người biểu tình, rất nhiều. Và tôi nghĩ người Kurd đã lấy số súng đó”.

Các xác nhận này đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ công khai thừa nhận việc chuyển giao vũ khí bí mật cho những người biểu tình tại Iran trong bối cảnh xung đột rộng lớn hơn. Động thái này vốn bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm.

Tổng thống Trump trước đây đã tìm cách tạo khoảng cách giữa Mỹ và sự tham gia của lực lượng người Kurd trong cuộc chiến tại Iran. Đồng thời Mỹ luôn tuyên bố các cuộc biểu tình tại Iran là tự phát, phủ nhận các cáo buộc kích động từ Washington.

Tuy nhiên, phát biểu với Fox News đã đảo ngược những phát biểu trước đó và ông Trump dường như hoan nghênh vai trò của người Kurd.

Những cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran hồi đầu năm có mức độ bạo lực nghiêm trọng.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã chỉ đạo các nhóm người Kurd không tham gia cuộc chiến, cho thấy Washington không muốn bị nhìn nhận là đang khuyến khích mở thêm một mặt trận mới - điều có thể khiến Mỹ bị sa lầy sâu hơn hoặc khiến lực lượng người Kurd đối mặt với nguy cơ bị trả đũa.

Những phát biểu của Tổng thống Trump phù hợp với xu hướng rộng hơn trong cách tiếp cận của ông, khi ông thường giảm nhẹ các cam kết dài hạn của Mỹ đối với các đối tác trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng các đồng minh phải tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình.

Bằng cách vạch ra ranh giới rõ ràng hơn giữa mục tiêu quân sự của Mỹ và tham vọng của người Kurd, ông Trump đã đặt lực lượng này ra ngoài phạm vi cam kết của Mỹ, qua đó củng cố thông điệp rằng Mỹ không có nghĩa vụ phải bảo vệ hay hậu thuẫn họ trong cuộc xung đột hiện nay.

Iran thông tin 2000 người thiệt mạng trong những cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ.
AP, Fox, TTXVN
