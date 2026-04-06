Chiến sự Trung Đông ngày 6/4, bức màn bí ẩn trong vụ giải cứu phi công Mỹ

​Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ đã giải cứu thành công một đại tá phi công bị thương nặng sau khi nhảy dù sâu trong lãnh thổ Iran (khu vực đồi núi gần Isfahan).

Trong khi đó truyền thông Iran bác bỏ, khẳng định đã đập tan chiến dịch giải cứu của Mỹ tại một sân bay bỏ hoang ở phía Nam tỉnh Isfahan và công bố hình ảnh xác máy bay trực thăng Mỹ bị cháy rụi.

Hình ảnh Iran cho là chiếc máy bay C-130 bị Mỹ ném bom phá hủy sau khi bị trúng hỏa lực Iran buộc hạ cánh.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự chung Iran hôm Chủ nhật cho biết Mỹ đã phải ném bom vào chính máy bay của mình bị máy bay chiến đấu Iran bắn hạ để "tránh gây bẽ mặt cho Tổng thống Trump và làm suy yếu hình ảnh quân đội của họ".

Ebrahim Zolfaghari cho biết thêm rằng một số máy bay quân sự của Mỹ đã xâm nhập không phận Iran để thực hiện chiến dịch giải cứu phi công, nhưng nói rằng máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Iran đã bắn trúng và buộc chúng phải hạ cánh khẩn cấp xuống một khu vực phía nam Isfahan.

Thách thức tối hậu thư

Có rất nhiều tuyên bố từ phía Iran, bao gồm cả từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tất cả đều cùng chung một quan điểm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã nói về cách tiếp cận của nước này đối với tình hình và những gì họ sẽ làm nếu cơ sở hạ tầng bị Mỹ phá hủy. Ông cũng cố gắng giải thích rằng toàn bộ cuộc chiến dựa trên những lời dối trá, bao gồm cả việc Iran đang theo đuổi sản xuất vũ khí hạt nhân và đang gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ.

Thay vào đó, ông nói, mối đe dọa thực sự là Mỹ đang gây ra cho Iran ngay lúc này và đã gây ra từ lâu, bao gồm cả mối đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng của người dân Iran, điều mà theo ông, tương đương với mối đe dọa diệt chủng đối với người dân Iran.

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Ahmad Vahidi tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại tình trạng như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel. Ông nói rằng sau cuộc chiến này, eo biển sẽ tuân theo một trật tự mới, và Iran sẽ thu phí đối với các tàu thuyền từ nay trở đi để bù đắp cho những thiệt hại mà đất nước phải gánh chịu trong cuộc chiến này.

Chỉ huy Ahmad Vahidi, tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đang bị đe dọa, mặc dù thời hạn chót của ông Trump đang đến. Iran luôn nhất quán từ ngày đầu tiên rằng sẽ không có sự thay đổi nào, họ sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa và họ sẽ trả đũa - họ biết những mục tiêu mà họ sẽ tấn công và có đủ khả năng để làm điều đó.

Lệnh tạm dừng không kích vào các nhà máy năng lượng của Iran do ông Trump ban bố trước đó dự kiến sẽ hết hạn vào lúc 8 giờ tối ngày 06/04, theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Israel mở rộng tấn công Lebanon và Gaza

Một căn hộ tại khu dân cư Ain Saadeh (phía Đông Beirut) đã bị trúng đạn. Đây là khu vực vốn ít bị ảnh hưởng bởi giao tranh trước đó. Tại miền Nam Lebanon, các thị trấn như Anan và Al-Manara cũng hứng chịu hỏa lực nặng nề.

​Quân đội Israel (IDF) tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát vượt qua "đường ranh giới vàng" tại các khu vực phía Đông thành phố Gaza (Tuffah, Shujayea), buộc hàng loạt dân thường phải sơ tán khẩn cấp. Pháo kích dữ dội cũng được ghi nhận tại Rafah và Khan Younis.

Một người phụ nữ kiểm tra một ngôi nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel tại làng Saksakiyeh, miền nam Lebanon.

Đáp lại, nhóm Hezbollah tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng và các địa điểm của Israel ở miền bắc Israel và dọc biên giới với miền nam Lebanon.

Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết các thiết bị nổ nhắm vào lực lượng Israel đã được triển khai gần thị trấn Shamaa ở miền nam Lebanon, và sau đó được bắn vào cái mà họ mô tả là lực lượng cứu hộ đang đến hiện trường.

Thông báo này cũng cho biết họ đã phóng tên lửa tấn công các vị trí và các cuộc tụ tập của quân đội Israel gần thị trấn Ainata, cũng như các khu vực phía đông trung tâm giam giữ Khiam.

Nhóm này cũng báo cáo đã bắn tên lửa về phía các thị trấn Nahariya và Metula ở phía bắc Israel, và cho biết chúng đã nhắm mục tiêu vào căn cứ chỉ huy và kiểm soát hoạt động không quân Meron ở phía bắc Israel.