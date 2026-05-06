Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/5 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran.

"Chúng tôi cho rằng cần nhanh chóng có một lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran toàn diện. Việc nối lại các hành động thù địch là không thể chấp nhận được và điều đặc biệt quan trọng là phải tiếp tục cam kết đối thoại và đàm phán", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết.

apngoaitruongtrungquociran.jpg
Trong bức ảnh được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên phải) bắt tay người đồng cấp Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6/5/2026. Ảnh: Kênh Telegram của Bộ trưởng Ngoại giao Iran/AP.

"Cuộc xung đột (giữa Mỹ-Israel và Iran) đã kéo dài hơn hai tháng, không chỉ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho người dân Iran mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình khu vực và toàn cầu. Trung Quốc vô cùng lo ngại về điều này”, ông Vương Nghị nói tiếp.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian, Bắc Kinh đã nêu rõ rằng các bên liên quan cần hành động “thận trọng” và giải quyết xung đột thông qua đối thoại để lập lại hòa bình. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã và sẽ tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Được biết, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Araghchi diễn ra một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​đến Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đàm phán giữa Mỹ và Iran bế tắc

Nguồn video: VTV
#lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran #xung đột Mỹ Iran #đàm phán Mỹ Iran #Trung Quốc #Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị #Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran vẫn được duy trì?

Các lãnh đạo quân sự Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

AP đưa tin, các lãnh đạo quân sự Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn với Iran vẫn đang có hiệu lực, một ngày sau khi Iran bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công mới tại eo biển Hormuz và nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). UAE được cho là tiếp tục hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran hôm 5/5.

Lệnh ngừng bắn chưa kết thúc

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói hỗ trợ thành công hai tàu hàng đi qua eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ cho biết hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã di chuyển thành công qua eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ ngày 4/5 thông báo, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz thành công sau khi Mỹ triển khai chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm khôi phục lưu thông tại khu vực này, theo AP.

"Hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã an toàn tiếp tục hành trình sau khi vượt qua eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ với các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang hỗ trợ khôi phục lưu thông tại Vịnh Ba Tư", trích thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hé lộ nội dung đề xuất 14 điểm của Iran gửi tới Mỹ

Đề xuất mới nhất của Iran gửi tới Mỹ kêu gọi giải quyết các vấn đề giữa hai nước trong vòng 30 ngày.

AP đưa tin, theo truyền thông nhà nước Iran, đề xuất mới nhất của Iran kêu gọi giải quyết các vấn đề giữa hai nước trong vòng 30 ngày và chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chứ không phải gia hạn lệnh ngừng bắn. Iran đã gửi tới Mỹ bản kế hoạch này thông qua Pakistan và Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang xem xét.

Đề xuất 14 điểm của Iran cũng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, chấm dứt việc phong tỏa hải quân các cảng của Iran, rút ​​quân khỏi khu vực và chấm dứt mọi hành động thù địch, bao gồm cả các hoạt động của Israel ở Lebanon, theo hãng thông tấn bán chính thức Nour News và Tasnim.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới