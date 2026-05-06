Trung Quốc kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran

AP đưa tin, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/5 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran.

"Chúng tôi cho rằng cần nhanh chóng có một lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran toàn diện. Việc nối lại các hành động thù địch là không thể chấp nhận được và điều đặc biệt quan trọng là phải tiếp tục cam kết đối thoại và đàm phán", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết.

Trong bức ảnh được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên phải) bắt tay người đồng cấp Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6/5/2026. Ảnh: Kênh Telegram của Bộ trưởng Ngoại giao Iran/AP.

"Cuộc xung đột (giữa Mỹ-Israel và Iran) đã kéo dài hơn hai tháng, không chỉ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho người dân Iran mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình khu vực và toàn cầu. Trung Quốc vô cùng lo ngại về điều này”, ông Vương Nghị nói tiếp.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian, Bắc Kinh đã nêu rõ rằng các bên liên quan cần hành động “thận trọng” và giải quyết xung đột thông qua đối thoại để lập lại hòa bình. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã và sẽ tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Được biết, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Araghchi diễn ra một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​đến Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao.

