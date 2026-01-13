Hà Nội

Xã hội

Mức thu phí sử dụng đường bộ mới nhất của xe ô tô

Từ tháng 1/2026, mức thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo quy định từ Nghị định 364/2025.

Thiên Tuấn

Nghị định 364/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 1/2026 quy định chi tiết mức thu phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô, chia làm 8 nhóm phương tiện chính.

vnpxe-di-lan-thu-phi-1656339597-1702979426044881223939.jpg

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo biểu mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định 364/2025 của Chính phủ, không còn quy định mức thu phí sử dụng đường bộ ô tô dưới 10 chỗ theo phân loại xe của cá nhân hay tổ chức. Thay vào đó, phân loại theo xe có kinh doanh vận tải và không kinh doanh vận tải.

Mặt khác, cập nhật khái niệm về loại xe theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 như: "Xe chở người dưới 10 chỗ ngồi" thành "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)", "xe chở người dưới 25 chỗ" thành "xe chở người đến 24 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)", "xe chở người dưới 40 chỗ" thành "xe chở người đến 39 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)".

Chi tiết mức thu phí sử dụng đường bộ mới nhất quy định tại Nghị định 364/2025:

anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-150232.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-150248.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-150259.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-150316.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-150326.png

Theo Nghị định 364/2025, mức thu của 1 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng theo biểu trên.

Mức thu của 1 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 1 tháng theo biểu trên.

Thời gian tính phí theo biểu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp bằng mức thu 1 tháng nhân với số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

Nghị định cũng nêu rõ: Chủ xe có trách nhiệm cung cấp cho cơ sở đăng kiểm phù hiệu (còn hiệu lực) chứng minh là xe buýt vận tải hành khách công cộng hoặc các giấy tờ liên quan đến chứng minh là xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân và được hưởng chính sách trợ giá.

