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Xã hội

Nước sông Sê Pôn dâng cao, 700 người dân ở Quảng Trị phải sơ tán trong đêm

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.

Theo Hoàng Nam/Tiền phong

Sáng 13/9, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh, gây ngập nhiều khu vực thấp trũng ven sông.

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Chính quyền, bộ đội Biên phòng và Công an phải khẩn trương sơ tán người dân trong đêm.

Đến sáng cùng ngày, toàn xã ghi nhận 59 hộ dân bị ngập. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự và dân quân đã hỗ trợ sơ tán 160 hộ, với khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong đó, thôn Triệu Phước chịu ảnh hưởng nặng nhất với 50 hộ bị ngập. Khoảng 150 hộ với 600 người tại khu vực này đã được chủ động di dời. Tại thôn Tân Phước có 3 hộ bị ngập; thôn Vĩnh Đông 2 hộ và thôn Tân Long 4 hộ. Người dân tại những khu vực có nguy cơ bị nước lũ cô lập cũng được đưa đến nơi cao ráo.

Theo người dân địa phương, khoảng 3h sáng 13/9, nước sông Sê Pôn bắt đầu lên nhanh, sau đó tràn vào nhà dân tại các thôn Triệu Phước, Tân Phước, Vĩnh Đông và một số khu vực thấp trũng.

Ông Nguyễn Nhật Anh, người dân thôn Triệu Phước cho biết, khoảng 4h sáng, lực lượng biên phòng, quân sự, công an và dân quân đã có mặt, hỗ trợ người dân đưa người và tài sản lên khu vực cao.

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Các lực lượng tại xã Lao Bảo được huy động xuyên đêm, ưu tiên sơ tán người già, trẻ nhỏ và các hộ nằm sát sông.

Thời điểm nước tràn vào, khoảng 50 hộ dân tại đây bị ngập từ 50-70cm. Một số tuyến đường cũng chìm sâu trong nước. Đường Lê Thế Tiết, đoạn gần cổng chào làng Duy Tân, có thời điểm ngập khoảng 1,5m.

Các tổ phòng, chống thiên tai tại thôn và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai xã Lao Bảo được huy động xuyên đêm, ưu tiên sơ tán người già, trẻ nhỏ và các hộ nằm sát sông.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ 1 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Hương Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập, ách tắc. Trên các tuyến đường do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị quản lý ghi nhận ít nhất 4 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm một vị trí trên Quốc lộ 15D và 3 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 588A, 586.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước sông suối; chủ động phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven sông, thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

#áp thấp nhiệt đới #thời tiết #dự báo thời tiết

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