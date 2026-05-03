Mưa đá lớn gây thiệt hại tại các xã miền núi Nghệ An ngày 3/5

Trận mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xảy ra vào chiều 3/5 tại nhiều xã miền núi Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân.

Theo Ngọc Tú/Tiền phong

Chiều 3/5, bà Ngô Thị Huyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thọ (Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h cùng ngày, trên địa bàn xã Thanh Bình Thọ bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc mạnh. Những viên đá có kích thước lớn trút xuống dày đặc, khiến nhiều mái ngói bị vỡ, một số công trình dân sinh hư hỏng.

Những viên đá lớn to bằng nắm tay rơi xuống sau trận mưa được người dân thu gom lại.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, mưa đá còn làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích hoa màu của người dân. Dông lốc đi kèm cũng khiến nhiều mái tôn bị tốc, gây thiệt hại lớn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đá nằm rải rác trên sân nhà người dân ở xã Thanh Bình Thọ sau mưa lớn.

Không chỉ riêng xã Thanh Bình Thọ, cùng thời điểm này, trận mưa đá kèm dông lốc cũng xảy ra tại xã Mậu Thạch, phường Thái Hòa và một số xã thuộc địa bàn huyện Yên Thành (cũ), gây thiệt hại trên diện rộng.

Mái tôn của nhà dân bị hư hỏng sau trận mưa đá.

Hiện các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó trong những ngày tới.

Mưa đá bất ngờ tại Hà Nội và Phú Thọ

Hiện tượng mưa đá bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội, Phú Thọ vào tối 2/5 khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Khoảng 19h tối 2/5, khu vực phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá với kích thước hạt nhỏ.

Thông tin người dân cho biết, cơn mưa đá xuất hiện nhanh với kích thước nhỏ, tựa đầu ngón tay. Dù không kéo dài lâu, nhưng cường độ mưa khiến nhiều người hoảng sợ.

Gió mùa Đông Bắc về, Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt mưa dông, mưa đá

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết: "Khối không khí lạnh hiện đã áp sát biên giới phía Bắc và sẽ nhanh chóng lan xuống các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trong đêm nay, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao (từ 1.500–5.000m), từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm/24h, cục bộ có nơi trên 100mm/24h".

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết
Mưa đá dồn dập ở Tu Mơ Rông, gây thiệt hại lớn

Hai ngày liên tiếp, những trận mưa đá với hạt như ngón tay trút xuống thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi trận kéo dài từ 30p đến gần 1h, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

