Mưa đá bất ngờ tại Hà Nội và Phú Thọ

Hiện tượng mưa đá bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội, Phú Thọ vào tối 2/5 khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Thiên Tuấn

Khoảng 19h tối 2/5, khu vực phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá với kích thước hạt nhỏ.

Thông tin người dân cho biết, cơn mưa đá xuất hiện nhanh với kích thước nhỏ, tựa đầu ngón tay. Dù không kéo dài lâu, nhưng cường độ mưa khiến nhiều người hoảng sợ.

Mưa đá tại Phú Thọ.

Tại tỉnh Phú Thọ, tối 2/5 cũng ghi nhận có hiện tượng mưa đá với kích thước hạt lớn.

Một số người dân xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ đã chụp ảnh mưa đá và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy những viên đá có kích thước lớn, ước chừng bằng quả bóng bàn.

Lãnh đạo xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra mưa đá. Dù vậy, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào.

Xã Yên Sơn được thành lập sau khi sáp nhập các xã: Tinh Nhuệ, Lương Nha và Yên Sơn của huyện Thanh Sơn cũ, tỉnh Phú Thọ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc xuất hiện dông và mưa đá do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Bắc Trung Bộ 21-24 độ. Hà Nội dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và dông với lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 90 mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào, có nơi mưa to trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

