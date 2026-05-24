Không phải ghế trẻ em nào cũng được phép sử dụng

Kể từ 1/7/2026, thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô được phân loại theo mức độ rủi ro để áp dụng các yêu cầu chứng nhận, công bố hợp quy tương ứng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương, cơ quan liên quan và doanh nghiệp nhằm hướng dẫn triển khai đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô.

Thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô phải đáp ứng quy chuẩn.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua cơ quan này đã nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị từ doanh nghiệp và các tổ chức đánh giá sự phù hợp liên quan đến việc thực hiện QCVN 123:2024/BGTVT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Các vướng mắc chủ yếu xoay quanh thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm ghế an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Về quy định hiện hành, trước ngày 1/7/2026, việc công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô vẫn thực hiện theo QCVN 123:2024/BGTVT. Theo đó, sản phẩm phải được công bố hợp quy tại cơ quan chuyên môn địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định.

Từ ngày 1/7/2026, hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ được thực hiện theo Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026/NĐ-CP. Theo đó, sản phẩm, hàng hóa được phân loại theo ba mức độ rủi ro (thấp, trung bình và cao), làm căn cứ áp dụng biện pháp quản lý chất lượng, yêu cầu chứng nhận hợp quy và xác định chủ thể thực hiện chứng nhận tương ứng.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian đang xây dựng danh mục phân loại mức độ rủi ro đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cần chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện, năng lực và hồ sơ để thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy theo QCVN 123:2024/BGTVT khi có đủ cơ sở pháp lý.

Đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu cầu thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm theo quy chuẩn này, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát kỹ năng lực chuyên môn, phạm vi hoạt động, nhân lực, thiết bị thử nghiệm và hệ thống quản lý chất lượng. Việc đăng ký hoạt động được thực hiện tại Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính, theo trình tự quy định tại Nghị định 22/2026/NĐ-CP.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, tổ chức có nhu cầu được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy cần gửi hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam để được xem xét theo thẩm quyền và quy định của QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo Bộ Xây dựng, với sản phẩm thuộc nhóm rủi ro trung bình, việc chứng nhận hợp quy sẽ do tổ chức chứng nhận được công nhận thực hiện. Trong khi đó, đối với nhóm rủi ro cao, việc chứng nhận bắt buộc phải do tổ chức được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu đầy đủ các quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương thức đánh giá sự phù hợp, hồ sơ công bố hợp quy, ghi nhãn và trách nhiệm sau công bố theo QCVN 123:2024/BGTVT cũng như pháp luật liên quan. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp phải hoàn tất chứng nhận và công bố hợp quy, đồng thời lựa chọn tổ chức thử nghiệm, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn và mức độ rủi ro của sản phẩm.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, đầy đủ và chính xác của hồ sơ kỹ thuật, cũng như chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy đúng quy định.

Về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận và xử lý đăng ký chỉ định các tổ chức chứng nhận theo thẩm quyền; bảo đảm quá trình xem xét, chỉ định được thực hiện công khai, minh bạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan an ninh, trật tự quy định: Từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách.