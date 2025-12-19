MTTQ Việt Nam giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/12, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của MTTQ Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung thêm số lượng để có thêm cơ cấu, thành phần là đại diện thành phần kinh tế tư nhân, doanh nhân, trí thức, người khuyết tật... tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị.

Ủy ban Thường vụ Quốc đã tiếp thu ý kiến và đã xem xét, điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ngoài số lượng 25 người như nghị quyết điều chỉnh đã phân bổ, khối MTTQ Việt Nam đã được bổ sung giới thiệu thêm một số cơ cấu khác để ứng cử ở các cơ quan chuyên trách hoặc giới thiệu về các địa phương…

Theo đó, nghị quyết phân bổ cho Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam giới thiệu tại địa phương 1 người khuyết tật; phân bổ Liên đoàn thương mại Công nghiệp Việt Nam (tổ chức thành viên của Mặt trận) trong cơ cấu, thành phần, số lượng của Hiệp hội, tập đoàn kinh tế lớn.

Phân bổ giới thiệu ứng cử làm đại biểu chuyên trách Quốc hội 4 người, gồm 1 Phó Chủ tịch của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 1 Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 2 lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình.

Dự kiến số lượng phân bổ của MTTQ Việt Nam là 25 người. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 3 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, giới thiệu 3 đại biểu đại diện các lĩnh vực gồm: 1 cá nhân tiêu biểu, đại diện doanh nghiệp lớn của Nhà nước có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước; thường xuyên phối hợp với MTTQ Việt Nam trong thực hiện an sinh xã hội, trong các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế …; có vai trò chủ đạo trong lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế và đời sống xã hội; phạm vi hoạt động rộng trong đó có vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn, biên giới, hải đảo; là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị tiên tiến.

1 cá nhân tiêu biểu đại diện Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân trẻ, hoạt động có uy tín, thực hiện tốt các quy định của pháp luật Nhà nước, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, tiên phong trong lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

1 cá nhân tiêu biểu là trí thức có học hàm, học vị Phó giáo sư, tiến sỹ trở lên, có kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý trường Đại học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách…

Đối với các tổ chức thành viên, tờ trình nêu rõ, hiện nay, MTTQ Việt Nam ở cấp Trung ương có 50 tổ chức thành viên, trong đó có 2 tổ chức là Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được phân bổ cơ cấu trong khối cơ quan Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được phân bổ trong cơ cấu Hiệp hội kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp.

Trong 47 tổ chức thành viên còn lại, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị 19 tổ chức thành viên giới thiệu người đại diện ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Về cơ cấu, thành phần kết hợp, nội dung Tờ trình cũng nêu rõ, đại biểu văn nghệ sỹ là đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; đại biểu tôn giáo là đại diện của 2 tổ chức thành viên: Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại biểu ngoài Đảng được cơ cấu trong đại diện của tổ chức tôn giáo. Đại biểu dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử được cơ cấu kết hợp trong số đại biểu cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất phân bổ 25 đại biểu theo tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, gửi văn bản tới các tổ chức thành viên, cơ quan đơn vị, về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các tổ chức, cơ quan đơn vị quan tâm, giới thiệu người đại diện cho tổ chức, cơ quan đơn vị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội đảm bảo về chất lượng, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.