Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chính thức khoan nối thông toàn tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Máy TBM “Táo bạo” cán đích ga Hà Nội, hoàn thành khoan 4km hầm, nối thông toàn tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ngày 13/4, máy đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo Bạo” đã chính thức cán đích ga S12 - Ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm dài 4km qua 4 ga ngầm của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc nối thông toàn bộ tuyến hầm, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô.

TBM số 2 là máy cuối cùng hoàn thành hành trình khoan, đi qua các ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (Ga Hà Nội). Sự kiện không chỉ có ý nghĩa về tiến độ mà còn khẳng định năng lực của chủ đầu tư và các nhà thầu Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ thi công hầm đô thị phức tạp.

Máy TBM số 2 bắt đầu khoan từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 3/2/2025, lần lượt vượt qua ga S10 vào ngày 15/9/2025, ga S11 vào ngày 13/1/2026 và hoàn thành hành trình vào ngày 13/4/2026.

Trong quá trình thi công, máy vận hành an toàn, lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

Việc hoàn thành hầm thứ hai chính thức nối thông toàn bộ hệ thống hầm của Dự án. Trước đó, TBM số 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025.

Theo MRB, hiện nay, phần ngầm của dự án gồm 4km hầm, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm đang được thi công đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 (xây dựng hầm và các ga ngầm) đạt 76,69%.

Song song, các đơn vị tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như kết cấu trong hầm, dốc hạ ngầm, hoàn thiện các ga, đường chuyển làn, gara và đường ven hồ Thủ Lệ.

#giao thông #metro #tuyến đường sắt #đường sắt đô thị #hà nội

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới