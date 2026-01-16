Hà Nội

Xe

Môtô, xe gắn máy được áp dụng quy chuẩn khí thải từ tháng 6/2026

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo thông tư số 92 của Bộ NN&MT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6/2026.

Thảo Nguyễn
Video: Chuẩn bị kiểm định khí thải xe máy trên toàn quốc (Theo THDT).

Thông tư 92 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) ban hành ngày 31/12/2025 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT) sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6/2026.

Quy chuẩn này áp dụng cho: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; Các cơ sở, tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải cho môtô, xe gắn máy; Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; Không áp dụng đối với mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn này đưa ra giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe máy dựa trên hai thông số là CO (Carbon Monoxide), HC (Hydrocacbon) và được chia làm 4 mức.

1-5353.jpg
Môtô, xe gắn máy được áp dụng quy chuẩn khí thải từ tháng 6/2026.

Với mức 1, lượng CO cho phép là 4,5% và HC với động cơ hai kỳ lên tới 10.000 ppm và động cơ bốn kỳ là 1.500 ppm (đơn vị đo lường nồng độ cực thấp, biểu thị một phần của một chất trên một triệu phần của tổng thể (1/1.000.000)).

Ở mức 2, ngưỡng CO giới hạn 4,5%, còn HC là 7.800 ppm với động cơ hai kỳ và 1.200 ppm với động cơ bốn kỳ.

Mức 3 có tiêu chuẩn cao hơn với giới hạn CO là 3,5%, HC của động cơ bốn kỳ là 1.100 ppm, còn động cơ hai kỳ siết xuống chỉ 2.000 ppm.

Giới hạn CO ở mức 4 là 2% và HC của động cơ bốn kỳ xuống 1.000 ppm còn động cơ hai kỳ giữ mức 2.000 ppm như mức 3.

Tuy QCVN 99:2025/BNNMT có hiệu lực từ 30/6/2026 song lộ trình cụ thể về việc áp dụng quy chuẩn này sẽ do Chính phủ quy định sau.

3-2744.jpg
Bảng so sánh quy chuẩn khí thải mô tô, xe gắn máy giữa Việt Nam và châu Âu.

Việc kiểm định và đo khí thải phải được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện theo pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó để thực hiện kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy sau khi lộ trình áp dụng quy chuẩn được ban hành, Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 166/2024, trong đó đề xuất nới điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia.

Theo dự thảo lộ trình và nội dung quy chuẩn, các mức khí thải áp dụng cho môtô, xe gắn máy theo năm sản xuất như sau:

Xe lưu hành – phân theo năm sản xuất: Mức 1 là xe sản xuất trước 2008. Mức 2 là xe sản xuất từ 2008 đến 2016. Mức 3 áp dụng cho xe sản xuất từ 2017 đến ngày 30/6/2026. Mức 4 áp dụng đối với những xe sản xuất sau ngày 1/7/2026.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc xe máy sản xuất mới sau mốc giữa năm 2026 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn ngay khi bắt đầu lưu hành ra thị trường.

So sánh với Euro thì tiêu chuẩn khí thải được đưa ra ở Việt Nam có phần nhẹ nhàng và chưa nghiêm ngặt bằng. Đặc biệt đối với hai chất khí thải là NOx và PM (có ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí đô thị) thì hiện ở chưa có quy định riêng rõ ràng cho xe máy xăng ở Việt Nam.

Châu Âu có bộ tiêu chuẩn khí thải rõ ràng và cụ thể hơn đối với xe máy, với giới hạn định lượng cho CO, HC, NOx và cả PM, áp dụng theo quy trình thử chuẩn hóa (WMTC / ECE) và đã được ban hành áp dụng rộng rãi từ nhiều năm nay. Việc ban hành quy chuẩn khí thải lần này là tiền đề để Việt Nam kiểm soát hơn về lượng khí thải ra môi trường hàng tuy nhiên chủ yếu vẫn dựa trên mức giới hạn linh hoạt theo tuổi xe và chưa có hiệu lực phổ biến rộng như Euro.

