Robot “công nhân” BMW nghỉ hưu sau 11 tháng gây sốc

Robot hình người của BMW bất ngờ “nghỉ hưu” sau 11 tháng, để lại thành tích 30.000 xe và hé lộ tương lai sản xuất tự động hóa.

Thiên Trang (TH)
Những robot hình người Figure 02 vừa được “nghỉ hưu” sau 11 tháng làm việc tại nhà máy của BMW khiến nhiều người bất ngờ.
Đây là sản phẩm do Figure AI phát triển, từng hoạt động trực tiếp trên dây chuyền sản xuất ô tô tại Mỹ.
Trong thời gian thử nghiệm, đội robot đã góp phần sản xuất hơn 30.000 chiếc BMW X3 và xử lý hơn 90.000 chi tiết kim loại.
Robot được trang bị thuật toán phối hợp tay - mắt giúp đạt độ chính xác trên 99% và thời gian chu kỳ chỉ 84 giây.
Sau hơn 1.250 giờ làm việc và di chuyển khoảng 320 km trong nhà máy, các robot bắt đầu xuất hiện hao mòn rõ rệt.
Những vết trầy xước trên thân máy được xem là bằng chứng cho cường độ lao động khắc nghiệt trong môi trường công nghiệp.
Tuy nhiên, thử nghiệm cũng chỉ ra điểm yếu ở phần cẳng tay, buộc hãng phải cải tiến thiết kế cho thế hệ tiếp theo.
Dự án này mở đường cho robot Figure 03, được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cách vận hành của ngành sản xuất ô tô trong tương lai.
