Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mazda lùi thời điểm ra mắt hệ thống hybrid mới trên CX-5

Mazda quyết định hoãn việc ra mắt hệ thống hybrid tự phát triển đầu tiên của hãng nhằm đảm bảo công nghệ này đáp ứng đúng triết lý vận hành đặc trưng của hãng.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.

Hệ truyền động hybrid mới này dự kiến sẽ xuất hiện trên Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vào năm 2027, dù ban đầu hãng muốn ra mắt sớm hơn để cạnh tranh với các đối thủ như Toyota RAV4 Hybrid.

Chia sẻ với Drive, ông Vinesh Bhindi – Giám đốc Mazda Australia – cho biết hãng hoàn toàn có thể đưa công nghệ hybrid ra thị trường sớm hơn, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo sản phẩm phù hợp với bản sắc thương hiệu. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn ra mắt sớm hơn, nhưng có lý do chính đáng – đó phải là một chiếc Mazda đúng nghĩa".

Theo Mazda, hệ thống hybrid mới vẫn phải đảm bảo triết lý “Zoom-Zoom” và “Jinba-Ittai” – tức sự kết nối giữa người lái và chiếc xe. Đây là triết lý được phát triển từ quan niệm của Nhật Bản, ví người và ngựa hòa làm một, được Mazda áp dụng để tạo ra những mẫu xe mang lại cảm giác lái tập trung vào người điều khiển.

Mazda cho biết hãng không muốn đánh đổi bản sắc thương hiệu chỉ để đưa sản phẩm ra thị trường sớm. Vì vậy, bộ phận nghiên cứu và phát triển được trao thêm thời gian và nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hybrid này.

Đây sẽ là hệ truyền động hybrid “không sạc ngoài” (plug-less) đầu tiên do Mazda tự phát triển hoàn toàn. Điều này đặc biệt quan trọng khi hầu hết các đối thủ trong phân khúc CX-5 hiện nay đều đã có phiên bản hybrid, trong đó Toyota RAV4 Hybrid, cùng với các đối thủ như Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V hay Subaru Forester.

Hiện Mazda chưa công bố nhiều chi tiết về hệ thống hybrid mới, nhưng xác nhận sẽ sử dụng động cơ SkyActiv-Z thế hệ mới với công nghệ đốt cháy tối ưu, đồng thời hứa hẹn hiệu suất vận hành tương đương bản động cơ xăng tăng áp hiện tại.

Để tham chiếu, động cơ 2.5L tăng áp trên CX-5 hiện tại cho công suất khoảng 170 kW (228 mã lực) và 420 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của hệ hybrid mới vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các đối thủ trong phân khúc hiện có thể đạt mức tiêu hao khoảng 5,5 lít/100 km.

Dù đây là hệ hybrid đầu tiên do Mazda tự phát triển, hãng trước đó đã từng cung cấp các dòng xe hybrid thông qua hợp tác hoặc các giải pháp khác. Tại Mỹ, mẫu CX-50 có phiên bản hybrid sử dụng công nghệ từ Toyota. Ngoài ra, Mazda cũng đã trang bị hệ thống plug-in hybrid trên CX-60 và CX-80, cùng các hệ mild hybrid 24V và 48V trên nhiều dòng xe khác.

Mazda CX-5 thế hệ mới, Mazda CX-5 bản Hybrid mới, Mazda CX-5 HEV 2027 mới, giá xe Mazda CX-5 2027, Mazda CX-5 tại Việt Nam, đối thủ Toyota RAV4 Hybrid

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Lý do Mazda CX-5 2026 bỏ núm xoay, chuyển sang màn hình?

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức thay đổi tư duy thiết kế khoang lái khi loại bỏ cụm điều khiển vật lý để ưu tiên tính linh hoạt trên mẫu Mazda CX-5 2026.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 thế hệ mới.

Theo đó, Mazda vừa gây bất ngờ lớn khi quyết định loại bỏ núm xoay điều khiển Commander Knob - trang bị đặc trưng đã gắn bó hơn một thập kỷ để thay thế bằng hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect thế hệ mới tích hợp sẵn Google trên mẫu CX-5 2026.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mazda CX-5 bản thuần điện hé lộ - tinh giản, hiện đại, đậm chất tương lai

Mazda CX-5 phiên bản thuần điện bất ngờ xuất hiện qua loạt ảnh phác họa kỹ thuật số, mở ra viễn cảnh về một thế hệ SUV điện hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản.

Dù chưa được xác nhận chính thức, thiết kế tinh giản và hiện đại của chiếc Mazda CX-5e chạy điện đang khiến cộng đồng yêu xe đặc biệt quan tâm – nhất là khi mẫu crossover này vẫn đang là “át chủ bài” của Mazda tại nhiều thị trường lớn.
2-7465.jpg
Dựa trên hình ảnh render của AutoYa, có thể thấy mẫu xe SUV điện Mazda CX-5e hoàn toàn mới được thiết kế theo hướng tối giản, cải tiến các chi tiết khí động học đặc trưng của dòng xe điện.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mazda CX-5 lập kỷ lục với 5 triệu xe sau 14 năm có mặt

Mazda CX-5 chính thức vượt mốc 5 triệu xe sau 14 năm, trở thành mẫu SUV đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử Mazda và củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc toàn cầu

Video: Mazda CX-5 có gì mà ai cũng lựa chọn?

Mẫu SUV chủ lực Mazda CX-5 vừa xác lập cột mốc 5 triệu xe tính đến cuối năm 2025, bao gồm sản lượng sản xuất và doanh số bán ra toàn cầu. Điều đặc biệt nằm ở tốc độ: chỉ 14 năm kể từ khi ra mắt thương mại, CX-5 đã đạt thành tích mà rất ít mẫu xe của Mazda làm được trong thời gian ngắn như vậy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới