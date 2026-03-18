Hệ truyền động hybrid mới này dự kiến sẽ xuất hiện trên Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vào năm 2027, dù ban đầu hãng muốn ra mắt sớm hơn để cạnh tranh với các đối thủ như Toyota RAV4 Hybrid.

Chia sẻ với Drive, ông Vinesh Bhindi – Giám đốc Mazda Australia – cho biết hãng hoàn toàn có thể đưa công nghệ hybrid ra thị trường sớm hơn, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo sản phẩm phù hợp với bản sắc thương hiệu. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn ra mắt sớm hơn, nhưng có lý do chính đáng – đó phải là một chiếc Mazda đúng nghĩa".

Mazda lùi thời điểm ra mắt hệ thống hybrid mới trên CX-5.

Theo Mazda, hệ thống hybrid mới vẫn phải đảm bảo triết lý “Zoom-Zoom” và “Jinba-Ittai” – tức sự kết nối giữa người lái và chiếc xe. Đây là triết lý được phát triển từ quan niệm của Nhật Bản, ví người và ngựa hòa làm một, được Mazda áp dụng để tạo ra những mẫu xe mang lại cảm giác lái tập trung vào người điều khiển.

Mazda cho biết hãng không muốn đánh đổi bản sắc thương hiệu chỉ để đưa sản phẩm ra thị trường sớm. Vì vậy, bộ phận nghiên cứu và phát triển được trao thêm thời gian và nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hybrid này.

Đây sẽ là hệ truyền động hybrid “không sạc ngoài” (plug-less) đầu tiên do Mazda tự phát triển hoàn toàn. Điều này đặc biệt quan trọng khi hầu hết các đối thủ trong phân khúc CX-5 hiện nay đều đã có phiên bản hybrid, trong đó Toyota RAV4 Hybrid, cùng với các đối thủ như Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V hay Subaru Forester.

Hiện Mazda chưa công bố nhiều chi tiết về hệ thống hybrid mới, nhưng xác nhận sẽ sử dụng động cơ SkyActiv-Z thế hệ mới với công nghệ đốt cháy tối ưu, đồng thời hứa hẹn hiệu suất vận hành tương đương bản động cơ xăng tăng áp hiện tại.

Để tham chiếu, động cơ 2.5L tăng áp trên CX-5 hiện tại cho công suất khoảng 170 kW (228 mã lực) và 420 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của hệ hybrid mới vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các đối thủ trong phân khúc hiện có thể đạt mức tiêu hao khoảng 5,5 lít/100 km.

Dù đây là hệ hybrid đầu tiên do Mazda tự phát triển, hãng trước đó đã từng cung cấp các dòng xe hybrid thông qua hợp tác hoặc các giải pháp khác. Tại Mỹ, mẫu CX-50 có phiên bản hybrid sử dụng công nghệ từ Toyota. Ngoài ra, Mazda cũng đã trang bị hệ thống plug-in hybrid trên CX-60 và CX-80, cùng các hệ mild hybrid 24V và 48V trên nhiều dòng xe khác.