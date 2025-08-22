Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Đề xuất mới tiêu chuẩn khí thải ôtô tại Hà Nội và TP.HCM từ 2027

Dự thảo mới về khí thải ôtô đề xuất xe sản xuất từ 2017 tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt mức 4 từ 2027, xe sản xuất từ 2022 áp dụng mức 5 từ 2028.

Thảo Nguyễn
Video: Hà Nội siết tiêu chuẩn khí thải ôtô từ tháng 1/2026 (Theo HTV)

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cho xe ôtô tham gia giao thông đường bộ. Văn bản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, nhằm thay thế quyết định 16/2019 trước đây.

2-8180.jpg

Theo đề xuất, các xe ôtô đã có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực sẽ tiếp tục được lưu hành cho đến kỳ đăng kiểm kế tiếp mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới. Lộ trình chia theo từng nhóm xe: xe sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1, xe từ năm 1999 áp dụng mức 2 ngay khi quyết định có hiệu lực. Xe sản xuất từ năm 2017 sẽ phải đạt mức 3 từ ngày 1/1/2026.

Quy định riêng cho Hà Nội và TP.HCM

Điểm đáng chú ý là các xe sản xuất từ 2017 lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM sẽ phải đạt mức 4 từ ngày 1/1/2027. Với xe sản xuất từ 2022, yêu cầu sẽ cao hơn: áp dụng mức 4 từ 2026 và tăng lên mức 5 từ 2028 tại hai thành phố lớn này. Đến năm 2030, mọi xe ôtô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt chuẩn khí thải từ mức 2 trở lên.

3-7417.jpg

Vai trò của các bộ, ngành trong triển khai

Dự thảo phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tiêu chuẩn khí thải. Bộ Xây dựng phụ trách kiểm tra và chứng nhận xe đáp ứng quy chuẩn, giám sát cơ sở đăng kiểm. Bộ Công Thương phối hợp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu đạt chuẩn, còn Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát quy chuẩn về nhiên liệu. Bộ Công an tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. UBND các tỉnh, thành phố có quyền áp dụng lộ trình khí thải nghiêm ngặt hơn nếu cần thiết.

Hướng tới kiểm soát ô nhiễm giao thông

Việc siết chặt khí thải ôtô được cho là bước đi cần thiết để cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn. Dự thảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời đặt nền móng cho những lộ trình kiểm soát khí thải nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

#tiêu chuẩn khí thải ôtô tại Hà Nội #tiêu chuẩn khí thải ôtô tại TP.HCM #Dự thảo mới về khí thải ôtô #xe sản xuất từ 2017 tại Hà Nội #chuẩn khí thải từ mức 2 #siết chặt khí thải ôtô

Bài liên quan

Xe

Siết chặt kiểm định khí thải ôtô tại Hà Nội, TP.HCM từ 2026

Dự kiến từ năm 2026, ôtô lưu hành tại Hà Nội và TP HCM sẽ phải đạt tiêu chuẩn khí thải cao hơn và nghiêm ngặt hơn so với các địa phương khác.

Video: Siết tiêu chuẩn khí thải ôtô (Nguồn VTV24)
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Quy định về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ôtô lưu hành tại Việt Nam;
Xem chi tiết

Xe

Chiếc McLaren "cũ rích" bán đi đủ mua 100 siêu xe mới cứng

Không ai nghĩ với 1 chiếc siêu xe McLaren cũ từng có giá 540.000 bảng Anh, sau 28 năm giờ đây có giá lên đến hơn 17 triệu bảng Anh, tức tăng gấp 32 lần.

6-7879.jpg
Khi mới ra mắt vào tháng 5/1992, McLaren F1 - biểu tượng xe hơi của Anh quốc được trang bị động cơ BMW này có giá bán lẻ lên đến 540.000 bảng Anh, 1 con số rất khủng tại thời điểm đó, và nhiều người đã cho rằng hãng xe đua McLaren có vấn đề mới bán xe với giá này, tuy nhiên, 106 chiếc đều đã tìm thấy chủ nhân.
5-7542.jpg
Sau 28 năm, quả thực là điên thật, nhưng không phải McLaren mà là giá xe F1, khi đó đã tăng vài chục lần, xe rẻ nhất cũng phải trên 13 triệu đô la, và giá trị nhất có lẽ là xe trong bài viết này, với con số dự kiến sẽ thu về sau buổi đấu giá 23 triệu đô la.
Xem chi tiết

Xe

TP.HCM siết kiểm soát, từng bước loại bỏ xe máy cũ nát

TP.HCM sẽ kiểm tra khí thải xe máy định kỳ, loại bỏ xe cũ nát, hết niên hạn để giảm ô nhiễm môi trường và tăng an toàn giao thông đô thị.

Thực hiện chỉ đạo từ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2025, UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát khí thải xe máy và nâng cao chất lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Đề xuất kiểm tra khí thải định kỳ hướng đến đô thị xanh

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới