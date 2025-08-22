Đề xuất mới tiêu chuẩn khí thải ôtô tại Hà Nội và TP.HCM từ 2027

Dự thảo mới về khí thải ôtô đề xuất xe sản xuất từ 2017 tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt mức 4 từ 2027, xe sản xuất từ 2022 áp dụng mức 5 từ 2028.

Video: Hà Nội siết tiêu chuẩn khí thải ôtô từ tháng 1/2026 (Theo HTV)

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cho xe ôtô tham gia giao thông đường bộ. Văn bản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, nhằm thay thế quyết định 16/2019 trước đây.

Theo đề xuất, các xe ôtô đã có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực sẽ tiếp tục được lưu hành cho đến kỳ đăng kiểm kế tiếp mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới. Lộ trình chia theo từng nhóm xe: xe sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1, xe từ năm 1999 áp dụng mức 2 ngay khi quyết định có hiệu lực. Xe sản xuất từ năm 2017 sẽ phải đạt mức 3 từ ngày 1/1/2026.

Quy định riêng cho Hà Nội và TP.HCM

Điểm đáng chú ý là các xe sản xuất từ 2017 lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM sẽ phải đạt mức 4 từ ngày 1/1/2027. Với xe sản xuất từ 2022, yêu cầu sẽ cao hơn: áp dụng mức 4 từ 2026 và tăng lên mức 5 từ 2028 tại hai thành phố lớn này. Đến năm 2030, mọi xe ôtô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt chuẩn khí thải từ mức 2 trở lên.

Vai trò của các bộ, ngành trong triển khai

Dự thảo phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tiêu chuẩn khí thải. Bộ Xây dựng phụ trách kiểm tra và chứng nhận xe đáp ứng quy chuẩn, giám sát cơ sở đăng kiểm. Bộ Công Thương phối hợp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu đạt chuẩn, còn Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát quy chuẩn về nhiên liệu. Bộ Công an tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. UBND các tỉnh, thành phố có quyền áp dụng lộ trình khí thải nghiêm ngặt hơn nếu cần thiết.

Hướng tới kiểm soát ô nhiễm giao thông

Việc siết chặt khí thải ôtô được cho là bước đi cần thiết để cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn. Dự thảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời đặt nền móng cho những lộ trình kiểm soát khí thải nghiêm ngặt hơn trong tương lai.