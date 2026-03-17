Cách diệt virus trên OPPO cực dễ, ai cũng làm được

Cách diệt virus trên OPPO cực dễ, ai cũng làm được

Hướng dẫn cách diệt virus trên điện thoại OPPO đơn giản, an toàn giúp bảo vệ dữ liệu, tăng hiệu năng và tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại OPPO có thể bị nhiễm virus nếu người dùng cài ứng dụng từ nguồn không rõ ràng hoặc truy cập website độc hại.
Điện thoại OPPO có thể bị nhiễm virus nếu người dùng cài ứng dụng từ nguồn không rõ ràng hoặc truy cập website độc hại.
Các dấu hiệu phổ biến bao gồm máy giật lag, tự mở ứng dụng, xuất hiện pop-up lạ hoặc pin tụt nhanh bất thường.
Các dấu hiệu phổ biến bao gồm máy giật lag, tự mở ứng dụng, xuất hiện pop-up lạ hoặc pin tụt nhanh bất thường.
Một số thông báo giả mạo như “thiết bị bị nhiễm virus” thường nhằm dụ người dùng tải thêm phần mềm độc hại.
Một số thông báo giả mạo như “thiết bị bị nhiễm virus” thường nhằm dụ người dùng tải thêm phần mềm độc hại.
Để xử lý, người dùng nên tắt quyền cài ứng dụng không rõ nguồn gốc trong phần cài đặt bảo mật.
Để xử lý, người dùng nên tắt quyền cài ứng dụng không rõ nguồn gốc trong phần cài đặt bảo mật.
Ngoài ra, có thể khởi động máy ở chế độ an toàn để tìm và gỡ bỏ ứng dụng nghi ngờ chứa mã độc.
Ngoài ra, có thể khởi động máy ở chế độ an toàn để tìm và gỡ bỏ ứng dụng nghi ngờ chứa mã độc.
Trong trường hợp không thể xóa, cần kiểm tra quyền quản trị thiết bị và hủy kích hoạt ứng dụng trước khi gỡ cài đặt.
Trong trường hợp không thể xóa, cần kiểm tra quyền quản trị thiết bị và hủy kích hoạt ứng dụng trước khi gỡ cài đặt.
Bên cạnh đó, người dùng nên cài phần mềm bảo mật như Kaspersky Internet Security hoặc Malwarebytes để tăng khả năng bảo vệ.
Bên cạnh đó, người dùng nên cài phần mềm bảo mật như Kaspersky Internet Security hoặc Malwarebytes để tăng khả năng bảo vệ.
Việc chỉ tải ứng dụng từ Google Play Store và cập nhật hệ điều hành thường xuyên sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm virus.
Việc chỉ tải ứng dụng từ Google Play Store và cập nhật hệ điều hành thường xuyên sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm virus.
Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, hàng triệu thiết bị có nguy cơ bị tấn công
Thiên Trang (TH)
