Apple bất ngờ ra AirPods Max 2 dịch trực tiếp khi trò chuyện

Apple vừa chính thức giới thiệu thế hệ tai nghe chụp tai mới AirPods Max 2, được trang bị chip Apple H2 chip cùng hàng loạt nâng cấp tính năng.

Theo Apple, AirPods Max 2 mang đến trải nghiệm nghe chân thực hơn, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ cho người dùng phổ thông lẫn những nhà sáng tạo nội dung.

Eric Treski, Giám đốc phụ trách Tiếp thị Sản phẩm Âm thanh của Apple, cho biết sức mạnh của chip H2 giúp AirPods Max 2 cải thiện hiệu quả Chủ Động Khử Tiếng Ồn lên đến 1,5 lần so với thế hệ trước, mang lại trải nghiệm nghe nhạc, xem phim và làm việc tập trung hơn trong nhiều môi trường khác nhau.

Nâng cấp chống ồn và chất lượng âm thanh

Nhờ chip H2 và thuật toán âm thanh điện toán mới, AirPods Max 2 có khả năng giảm thiểu tốt hơn các tạp âm như tiếng động cơ máy bay hay tiếng tàu xe. Điều này giúp người dùng đắm chìm trong nội dung đang nghe và hạn chế sự ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.

Song song đó, thuật toán xử lý tín hiệu số mới được tối ưu cho hệ thống micro trên tai nghe cũng giúp chế độ Xuyên Âm trở nên tự nhiên hơn, cho phép người dùng vẫn nhận biết được âm thanh môi trường khi cần thiết.

AirPods Max 2 được trang bị bộ khuếch đại mới với độ lệch tương phản cao, mang lại âm thanh trong trẻo hơn nhưng vẫn giữ được cấu hình âm thanh đặc trưng của dòng AirPods Max. Khả năng tái tạo âm thanh cũng được cải thiện với âm trầm ổn định hơn, vị trí nhạc cụ rõ ràng hơn và dải trung - cao tự nhiên hơn.

Tai nghe hỗ trợ âm thanh lossless 24-bit/48 kHz khi kết nối qua cáp USB-C đi kèm. Nhờ độ trễ cực thấp, thiết bị có thể phục vụ các nhu cầu sáng tạo như sản xuất âm nhạc trên Logic Pro hoặc các ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp khác. Ngoài ra, chế độ trò chơi giúp giảm độ trễ âm thanh khi chơi game trên các thiết bị chạy iOS, iPadOS và macOS.

Bổ sung nhiều tính năng thông minh mới

Nhờ sức mạnh của chip H2, AirPods Max 2 được bổ sung nhiều tính năng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Trong đó, Âm Thanh Thích Ứng tự động điều chỉnh mức độ khử ồn và xuyên âm phù hợp với môi trường xung quanh.

Tính năng Nhận Biết Cuộc Hội Thoại sẽ tự động giảm âm lượng nội dung đang phát và giảm tiếng ồn nền khi người dùng bắt đầu trò chuyện với người khác. Trong khi đó, Tách Lời Nói giúp ưu tiên giọng nói trong các cuộc gọi, hạn chế tiếng ồn xung quanh.

Tai nghe cũng hỗ trợ Dịch Trực Tiếp dựa trên nền tảng Apple Intelligence, cho phép người dùng giao tiếp với người nói ngôn ngữ khác. Ngoài ra, người dùng có thể điều khiển camera từ xa bằng cách nhấn nút Digital Crown để chụp ảnh hoặc bắt đầu và dừng quay video trên iPhone hoặc iPad.

Apple cũng bổ sung tính năng ghi âm chất lượng chuẩn studio, hỗ trợ những người làm podcast, phỏng vấn, ca sĩ hoặc nhà sáng tạo nội dung thu âm với chất lượng cao hơn. Một số tính năng khác như Giảm Âm Thanh Lớn, Âm Lượng Cá Nhân Hóa hay khả năng tương tác với Siri bằng cử chỉ gật hoặc lắc đầu cũng được tích hợp trên thiết bị.

Những nâng cấp lần này cho thấy, không chỉ đơn thuần là tai nghe chống ồn cao cấp, AirPods Max 2 đang được Apple định vị như một “trợ lý âm thanh” đa năng cho cả giải trí, làm việc lẫn giao tiếp đa ngôn ngữ.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Theo Apple, AirPods Max 2 sẽ cho phép đặt trước từ ngày 25/3 tại cửa hàng trực tuyến của Apple ở Việt Nam, Mỹ và hơn 30 quốc gia và khu vực khác. Sản phẩm dự kiến bắt đầu giao đến tay khách hàng từ đầu tháng sau.

Tại Việt Nam, AirPods Max 2 có giá khởi điểm 14,99 triệu đồng và sẽ được bán với các màu đêm xanh thẳm, ánh sao, cam, tím và xanh dương.

Sản phẩm cũng nằm trong chiến lược môi trường Apple 2030 của Apple. Tai nghe sử dụng 100% nguyên tố đất hiếm tái chế trong nam châm, polyester tái chế trong đệm tai và bao bì giấy được làm hoàn toàn từ sợi có thể tái chế.