Apple “khai tử” iPhone 5 và iPhone 4, người dùng sốc

Apple “khai tử” iPhone 5 và iPhone 4, người dùng sốc

Apple chính thức đưa iPhone 5 và iPhone 4 vào danh sách lỗi thời, ngừng sửa chữa khiến người dùng buộc phải nâng cấp thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa cập nhật danh sách sản phẩm vòng đời và chính thức “khai tử” iPhone 5 cùng phiên bản iPhone 4 8GB.
Apple vừa cập nhật danh sách sản phẩm vòng đời và chính thức “khai tử” iPhone 5 cùng phiên bản iPhone 4 8GB.
Theo quy định, các thiết bị này đã bị xếp vào nhóm “lỗi thời”, đồng nghĩa với việc ngừng toàn bộ dịch vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện chính hãng.
Theo quy định, các thiết bị này đã bị xếp vào nhóm “lỗi thời”, đồng nghĩa với việc ngừng toàn bộ dịch vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện chính hãng.
Trước đó, iPhone 5 từng được đưa vào danh sách “đồ cổ” từ năm 2018 trước khi chính thức bị loại bỏ hoàn toàn hỗ trợ.
Trước đó, iPhone 5 từng được đưa vào danh sách “đồ cổ” từ năm 2018 trước khi chính thức bị loại bỏ hoàn toàn hỗ trợ.
Ra mắt năm 2012, mẫu máy này từng gây ấn tượng với thiết kế nhôm kính, màn hình 4 inch và cổng Lightning lần đầu xuất hiện.
Ra mắt năm 2012, mẫu máy này từng gây ấn tượng với thiết kế nhôm kính, màn hình 4 inch và cổng Lightning lần đầu xuất hiện.
Trong khi đó, iPhone 4 8GB từng là lựa chọn giá rẻ phổ biến ở nhiều thị trường mới nổi.
Trong khi đó, iPhone 4 8GB từng là lựa chọn giá rẻ phổ biến ở nhiều thị trường mới nổi.
Tại Việt Nam, hai dòng iPhone này đã biến mất khỏi kệ hàng chính hãng từ lâu và chủ yếu tồn tại dưới dạng máy cũ.
Tại Việt Nam, hai dòng iPhone này đã biến mất khỏi kệ hàng chính hãng từ lâu và chủ yếu tồn tại dưới dạng máy cũ.
Việc ngừng hỗ trợ khiến người dùng không còn lựa chọn sửa chữa chính hãng, buộc phải tìm đến bên thứ ba hoặc nâng cấp thiết bị mới.
Việc ngừng hỗ trợ khiến người dùng không còn lựa chọn sửa chữa chính hãng, buộc phải tìm đến bên thứ ba hoặc nâng cấp thiết bị mới.
Động thái này cũng đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ iPhone từng “quốc dân” trong giai đoạn 2012-2015.s
Động thái này cũng đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ iPhone từng “quốc dân” trong giai đoạn 2012-2015.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
