'Pháp sư Trung Hoa' nâng cấp bộ nhớ Macbook Neo lên 1TB

Những sản phẩm giá rẻ của Apple luôn có gì đó hạn chế, đặc biệt là về bộ nhớ. Nếu muốn nâng thêm 256GB, bạn phải bỏ thêm 2,5 triệu đồng.

Apple đã giới thiệu MacBook Neo vào ngày 4 tháng 3 và bắt đầu bán ra vào ngày 11 tháng 3. Hệ thống này có giá khởi điểm 16,5 triệu với màn hình Liquid Retina 13 inch độ phân giải 2408 x 1506, CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và thiết kế không quạt dựa trên chip A18 Pro.

Macbook Neo được đánh giá là dễ sửa hơn so với các dòng máy tính xách tay Apple gần đây, nhưng việc mở rộng dung lượng lưu trữ vẫn là công việc cần chuyên gia chứ không phải là nâng cấp thân thiện với người dùng thông thường.

Những ưu điểm của Apple MacBook Neo so với các máy tính xách tay chạy hệ điều hành Windows, và mặc dù giá cả và hiệu năng có thể đáp ứng được nhu cầu trong phân khúc này, hệ thống Neo vẫn có một nhược điểm lớn. Bộ nhớ và dung lượng lưu trữ của chúng không thể nâng cấp, ít nhất là không dễ dàng.

Nếu Apple khắc phục điều này trong phiên bản kế nhiệm, đó sẽ là một lợi thế khác và giúp thiết bị trở nên thiết thực hơn.

'Các pháp sư Trung Hoa' thì khác, họ không muốn chờ đợi điều đó. Và một bản mode của chiếc laptop này vừa xuất hiện.

Một kỹ thuật viên sửa chữa người Trung Quốc tên là DirectorFeng đã nâng cấp chiếc MacBook Neo mới của Apple từ 256GB lên 1TB bằng cách thay thế bộ nhớ NAND tích hợp.

Apple chính thức bán MacBook Neo với chip A18 Pro, 8GB bộ nhớ RAM và dung lượng lưu trữ 256GB hoặc 512GB, vì vậy việc nâng cấp này vượt ra ngoài các tùy chọn cấu hình tiêu chuẩn của Apple.

Quá trình này bao gồm việc tháo chip NAND nguyên bản đã được hàn khỏi bo mạch chủ, làm sạch các điểm tiếp xúc và lắp đặt chip thay thế dung lượng cao hơn bằng các công cụ sửa chữa cấp bo mạch. Sau khi lắp ráp lại, macOS được cho là đã nhận diện được dung lượng lớn hơn.

Đương nhiên, đây không phải là bản nâng cấp thông thường dành cho người dùng. Apple sử dụng chip NAND hàn chết thay vì SSD có thể tháo rời trong MacBook Neo, vì vậy bất kỳ thay đổi dung lượng nào cũng yêu cầu hàn vi mạch và gần như chắc chắn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Các báo cáo trên video cũng cho biết máy đã hoàn tất quá trình sửa đổi mà không gặp sự cố phần mềm, và hiệu năng lưu trữ dường như bình thường sau đó, với một số cải thiện về tốc độ ghi được thể hiện trong quá trình thử nghiệm.