Khai quật mộ cổ 1.800 năm tuổi, tìm thấy thứ không ngờ trên các bộ hài cốt

Khi khai quật 3 ngôi mộ khoảng 1.800 tuổi tại nghĩa địa Ostiense, Rome, các nhà khảo cổ tìm thấy các bộ hài cốt có đinh sắt trên ngực.

Tâm Anh (TH)

Những chiếc đinh sắt có niên đại 1.800 năm tuổi được phát hiện trên ngực của 3 bộ hài cốt bên trong các ngôi mộ tại nghĩa địa La Mã có thể được dùng để "bảo vệ" cả người sống và người chết.

Việc phát hiện đinh trong các ngôi mộ "là một tập tục được ghi chép rõ ràng trong thời kỳ La Mã và các giai đoạn sau này", nhà khảo cổ học Diletta Menghinello thuộc Cục Giám sát Đặc biệt của Bộ Văn hóa Italy tại Rome và là người đứng đầu dự án khai quật, cho biết.

Ảnh: Special Superintendency of Rome.

Nhà khảo cổ học Diletta và các cộng sự tiến hành cuộc khai quật tại nghĩa địa Ostiense rộng lớn ở Rome thì phát hiện 3 ngôi mộ có đinh sắt được cố ý đặt trên ngực các bộ hài cốt.

Nghĩa địa Ostiense lần đầu được khai quật vào năm 1919. Phát hiện mới là kết quả của công tác khảo cổ thực hiện trước khi khởi công xây dựng khu ký túc xá sinh viên mới trên đường Via Ostiense, gần Vương cung thánh đường San Paolo Fuori le Mura ở Rome. Khám phá bất ngờ tại 3 ngôi mộ cổ giúp làm sáng tỏ sự thay đổi của các phong tục mai táng qua nhiều thế kỷ khi khu nghĩa địa Ostiense được mở rộng.

Theo nhà khảo cổ học Diletta, "vào thời cổ đại, hai bên đường là một nghĩa địa La Mã rộng lớn" với nhiều loại mộ khác nhau, có niên đại từ thế kỷ 2 trước Công nguyên đến thế kỷ 4 sau Công nguyên. Tuy nhiên, ranh giới chính xác của nghĩa địa vẫn chưa được xác định chính xác. Các bộ hài cốt được chôn cùng với đinh đặt trên ngực được tìm thấy trong những ngôi mộ đơn giản, có khả năng có niên đại từ thế kỷ 3 - 4.

Các nhà nghiên cứu suy đoán chiếc đinh có thể giúp bảo vệ cả người sống lẫn người chết. Bởi lẽ, người xưa tin rằng, nếu đặt đinh trên ngực thì người chết không thể sống lại thành ma cà rồng, hay một thực thể tâm linh đáng sợ nào khác. Qua đó, việc làm này cũng giúp bảo vệ người sống.

Ngoài ra, tập tục đặt đinh trên ngực người quá cố có thể nhằm bảo vệ người đã khuất. Khi được sử dụng trong nghi lễ trừ tà - một nghi lễ nhằm xua đuổi tai họa, chiếc đinh trở thành một loại bùa hộ mệnh để bảo vệ người chết khỏi những hiểm nguy ở thế giới bên kia hoặc để bảo vệ ngôi mộ khỏi bị quấy phá.

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ chứa thi hài phụ nữ mang thai, tư thế nằm gây sốc

Phát hiện mộ cổ chứa thi hài phụ nữ mang thai trong tư thế kỳ lạ khiến giới khảo cổ sửng sốt, mở ra hàng loạt nghi vấn chưa lời giải.

Trong một quần thể mộ quý tộc rộng lớn và tráng lệ thời Chiến Quốc, có ngôi mộ chính ngoạn mục nhất chứa hài cốt của một người phụ nữ mang thai tám tháng. Người nằm trong ngôi mộ này là ai? Tại sao bà lại đột ngột qua đời khi đang ở độ tuổi còn khá trẻ, đang mang thai? Tất cả những điều này khiến ngôi mộ cổ xưa chìm trong bí ẩn.

Ảnh: @Sohu.
Kho tri thức

Khai quật mộ cổ thời nhà Thanh, bất ngờ với người nằm trong quan tài

Một ngôi mộ cổ thời nhà Thanh được khai quật tại công trường xây dựng, điều gây sốc là người nằm trong mộ mặc áo choàng rồng thời nhà Thanh.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, việc mai táng luôn vô cùng quan trọng đối với người xưa, đặc biệt là việc lựa chọn địa điểm chôn cất. Họ thường dựa vào sự hướng dẫn của các thầy phong thủy để đảm bảo rằng, nơi chôn cất sẽ là một địa điểm tốt lành, mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau. Điều này đặc biệt đúng đối với hoàng tộc, những người cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn địa điểm chôn cất.

Các cung điện và lăng mộ hoàng gia thời xưa không chỉ là biểu tượng chính trị mà còn là những địa điểm tốt lành đã trải qua nhiều vòng lựa chọn và cân nhắc. Thạch Tĩnh Sơn là một ví dụ điển hình. Vào thời nhà Thanh, nó được sáp nhập vào khu vực Lăng mộ Đông Thanh, trở thành một lăng mộ hoàng gia độc quyền, một khu vực cấm mà người thường tuyệt đối không được phép đến gần.

Kho tri thức

Khai quật ngôi mộ tiền Columbus, choáng ngợp kho báu xa hoa

Khi khai quật ngôi mộ tiền Columbus ở Panama, các nhà khảo cổ tìm thấy vài bộ hài cốt được chôn cùng nhiều đồ trang sức bằng vàng, đồ gốm tinh xảo.

Trong cuộc khai quật tại miền Trung Panama, các chuyên gia đã phát hiện một ngôi mộ tiền Columbus, choáng ngợp kho báu xa hoa với nhiều hiện vật tinh xảo. Ảnh: Panama Ministry of Culture.
Cụ thể, bên trong ngôi mộ số 3 tại Công viên khảo cổ El Caño, nhóm khảo cổ tìm thấy hài cốt của một cá nhân được cho thuộc tầng lớp thượng lưu được bao quanh bởi đồ trang sức bằng vàng, đồ gốm tinh xảo. Ngoài ra, họ còn phát hiện hài cốt của một số người khác. Ảnh: Panama Ministry of Culture.
