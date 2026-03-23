Khai quật mộ cổ 1.800 năm tuổi, tìm thấy thứ không ngờ trên các bộ hài cốt

Khi khai quật 3 ngôi mộ khoảng 1.800 tuổi tại nghĩa địa Ostiense, Rome, các nhà khảo cổ tìm thấy các bộ hài cốt có đinh sắt trên ngực.

Những chiếc đinh sắt có niên đại 1.800 năm tuổi được phát hiện trên ngực của 3 bộ hài cốt bên trong các ngôi mộ tại nghĩa địa La Mã có thể được dùng để "bảo vệ" cả người sống và người chết.

Việc phát hiện đinh trong các ngôi mộ "là một tập tục được ghi chép rõ ràng trong thời kỳ La Mã và các giai đoạn sau này", nhà khảo cổ học Diletta Menghinello thuộc Cục Giám sát Đặc biệt của Bộ Văn hóa Italy tại Rome và là người đứng đầu dự án khai quật, cho biết.

Nhà khảo cổ học Diletta và các cộng sự tiến hành cuộc khai quật tại nghĩa địa Ostiense rộng lớn ở Rome thì phát hiện 3 ngôi mộ có đinh sắt được cố ý đặt trên ngực các bộ hài cốt.

Nghĩa địa Ostiense lần đầu được khai quật vào năm 1919. Phát hiện mới là kết quả của công tác khảo cổ thực hiện trước khi khởi công xây dựng khu ký túc xá sinh viên mới trên đường Via Ostiense, gần Vương cung thánh đường San Paolo Fuori le Mura ở Rome. Khám phá bất ngờ tại 3 ngôi mộ cổ giúp làm sáng tỏ sự thay đổi của các phong tục mai táng qua nhiều thế kỷ khi khu nghĩa địa Ostiense được mở rộng.

Theo nhà khảo cổ học Diletta, "vào thời cổ đại, hai bên đường là một nghĩa địa La Mã rộng lớn" với nhiều loại mộ khác nhau, có niên đại từ thế kỷ 2 trước Công nguyên đến thế kỷ 4 sau Công nguyên. Tuy nhiên, ranh giới chính xác của nghĩa địa vẫn chưa được xác định chính xác. Các bộ hài cốt được chôn cùng với đinh đặt trên ngực được tìm thấy trong những ngôi mộ đơn giản, có khả năng có niên đại từ thế kỷ 3 - 4.

Các nhà nghiên cứu suy đoán chiếc đinh có thể giúp bảo vệ cả người sống lẫn người chết. Bởi lẽ, người xưa tin rằng, nếu đặt đinh trên ngực thì người chết không thể sống lại thành ma cà rồng, hay một thực thể tâm linh đáng sợ nào khác. Qua đó, việc làm này cũng giúp bảo vệ người sống.

Ngoài ra, tập tục đặt đinh trên ngực người quá cố có thể nhằm bảo vệ người đã khuất. Khi được sử dụng trong nghi lễ trừ tà - một nghi lễ nhằm xua đuổi tai họa, chiếc đinh trở thành một loại bùa hộ mệnh để bảo vệ người chết khỏi những hiểm nguy ở thế giới bên kia hoặc để bảo vệ ngôi mộ khỏi bị quấy phá.

