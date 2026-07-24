Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo kỹ sư AI tiên phong phát triển Bản sao số Trái đất

Đón đầu xu hướng AI và dữ liệu số đang trở thành nền tảng của chuyển đổi số toàn cầu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) triển khai Chương trình Kỹ sư tài năng "Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và Bản sao số Trái đất" nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư AI chất lượng cao, sẵn sàng tham gia giải quyết những bài toán lớn về tài nguyên, môi trường, đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo các kỹ năng lập trình hay phát triển ứng dụng AI, chương trình hướng đến việc xây dựng năng lực nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển Digital Twin Earth (Bản sao số Trái đất) – mô hình số tái hiện các quá trình tự nhiên và kinh tế - xã hội dựa trên dữ liệu thực từ vệ tinh, cảm biến IoT, dữ liệu địa không gian và các nền tảng tính toán hiện đại. Đây là công nghệ đang được nhiều quốc gia đầu tư để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, dự báo thiên tai, giám sát môi trường và quy hoạch đô thị.

Ảnh minh họa.

Theo TS Nguyễn Duy Huy, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, phụ trách chương trình, Bản sao số Trái đất là một trong những hướng phát triển quan trọng của AI trong những năm gần đây. Chương trình được thiết kế dành cho những sinh viên có năng lực học tập tốt, mong muốn tiếp cận sớm các công nghệ lõi như Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, xử lý dữ liệu lớn và công nghệ Digital Twin để phát triển các hệ thống thông minh phục vụ nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo với thế mạnh truyền thống của HUMG trong khoa học Trái đất và dữ liệu địa không gian. Bên cạnh nền tảng AI, sinh viên được đào tạo về GIS, viễn thám, LiDAR, UAV, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và phân tích dữ liệu không gian. Mô hình đào tạo liên ngành này giúp người học có khả năng xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh, cảnh báo thiên tai và phát triển đô thị thông minh.

Không chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn, chương trình còn tăng cường học theo dự án, nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên được tiếp cận các bài toán thực tế ngay trong quá trình học. Theo TS Nguyễn Duy Huy, mục tiêu của chương trình là đào tạo những kỹ sư có tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng tự học và năng lực thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như kỹ sư AI, kỹ sư dữ liệu, kỹ sư Digital Twin, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia phân tích dữ liệu địa không gian hoặc tham gia phát triển các hệ thống thông minh trong các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quy hoạch đô thị, giao thông, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, Chương trình Kỹ sư tài năng còn mang đến nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP dành cho các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, đồng thời được xét cấp học bổng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tổng giá trị học bổng và các khoản hỗ trợ có thể lên tới 100 triệu đồng mỗi năm, tạo điều kiện để người học tập trung nghiên cứu, phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo và hội nhập với môi trường công nghệ quốc tế.

Với định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, chương trình không chỉ trang bị kiến thức về AI và công nghệ số mà còn mở ra cơ hội để sinh viên tham gia kiến tạo các giải pháp phục vụ phát triển bền vững. Trong bối cảnh AI đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế số, Chương trình Kỹ sư tài năng "Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và Bản sao số Trái đất" của HUMG được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo thế hệ kỹ sư trẻ có năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Việt Nam và khu vực.