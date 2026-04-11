Khung giờ vàng uống nước tốt cho gan, thận

Nước chiếm phần lớn cơ thể và đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự sống, hỗ trợ trao đổi chất, đào thải độc tố và giữ cho các cơ quan hoạt động trơn tru.

Tuy nhiên, không phải cứ uống nhiều nước là tốt, mà quan trọng là uống đúng thời điểm. Dưới đây là 4 khung giờ “vàng” bạn nên uống nước để tối ưu hóa lợi ích cho sức khỏe.

Sáng sớm sau khi thức dậy

Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước. Uống một cốc nước ấm ngay khi vừa thức dậy sẽ giúp “đánh thức” các cơ quan nội tạng, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động và hỗ trợ đào thải độc tố. Đây cũng là cách đơn giản giúp làn da trở nên tươi tắn hơn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Uống nước đúng thời điểm sẽ tốt cho gan, thận và cơ thể - Ảnh minh họa nguồn Internet

Trước bữa ăn 30 phút

Uống một cốc nước trước bữa ăn khoảng 30 phút giúp dạ dày được “bôi trơn”, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn. Ngoài ra, thói quen này còn giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều, đặc biệt hữu ích với những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Giữa buổi chiều (khoảng 14h – 16h)

Đây là thời điểm cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng. Một cốc nước lúc này sẽ giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và giảm cảm giác uể oải. Thay vì tìm đến cà phê hay đồ uống có đường, nước lọc vẫn là lựa chọn lành mạnh nhất.

Trước khi đi ngủ 1 giờ

Uống một lượng nước vừa phải trước khi ngủ giúp duy trì tuần hoàn máu và hỗ trợ cơ thể trong quá trình tái tạo, phục hồi. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều để tránh gây áp lực cho thận và làm gián đoạn giấc ngủ do phải thức dậy đi vệ sinh.

Mỗi ngày nên uống 1,5 - 2 lít nước - Ảnh minh họa nguồn Internet

Lưu ý quan trọng

Dù uống đúng thời điểm, bạn cũng cần đảm bảo tổng lượng nước mỗi ngày phù hợp với cơ thể (thường khoảng 1,5 – 2 lít tùy nhu cầu). Hạn chế uống nước quá lạnh hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước ngọt, trà sữa vì có thể gây hại cho sức khỏe lâu dài.

Duy trì thói quen uống nước khoa học không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn là chìa khóa để cải thiện sắc đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

ThS.BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội)

