Hà Nội

Số hóa

MisThy đốt cháy mạng xã hội với màn vũ đạo cực cháy

Nữ streamer MisThy lại khiến cộng đồng mạng phát sốt với vũ đạo “lắc hông, cà hẩy” cùng Hoàng Yến Chibi, khẳng định cá tính không giới hạn của mình.

Thiên Trang (TH)
MisThy vừa tung đoạn clip “quẩy” cực sung, khiến dân mạng đứng ngồi không yên. Màn vũ đạo kết hợp biểu cảm và trang phục cá tính giúp cô nàng ghi điểm mạnh. Cộng đồng mạng lập tức chia sẻ rầm rộ, đưa video lên top thịnh hành.
MisThy cho thấy khả năng cảm nhạc và sáng tạo nội dung không giới hạn. Không chỉ giải trí, đoạn clip còn truyền cảm hứng bởi năng lượng tích cực.
Sự kết hợp cùng Hoàng Yến Chibi càng làm tăng độ cuốn hút cho màn trình diễn.
MisThy đang dần mở rộng hình ảnh bản thân vượt xa vai trò một streamer. Cô khẳng định cá tính mạnh mẽ, đa tài và luôn biết cách làm mới mình.
Trước khi trở thành một streamer nổi tiếng, Misthy đã từng là một game thủ trong đội Liên Minh Huyền Thoại The Queen Team..
Không mấy bất ngờ khi cô nàng lại trở thành một game thủ chuyên nghiệp, bởi từ sớm gia đình của nữ streamer có kinh doanh quán net và khi ấy cô nàng thường xuyên phải sửa máy tính cho khách, rồi từ đó dần tiếp cận tới game.
Tuy nhiên, sau một thời gian là một game thủ cô quyết định rời nhóm để đi theo con đường streamer chuyên nghiệp. Vào năm 2016, Misthy đã lập kênh stream trên TalkTV, và chỉ sau ba tháng nữ streamer đã đạt cán mốc 1 triệu lượt xem.
Đến cuối năm 2016, cô đã được youtube trao tặng nút bạc. Tại Wechoice Awards 2018, cô là streamer duy nhất được đề cử trong hạng mục “Hot Influencer được yêu thích", có thể thấy đây là nữ streamer có tầm ảnh hưởng lớn trong làng game Việt.
#MisThy #vũ đạo #Hoàng Yến Chibi #streamer nổi tiếng #năng lượng tích cực #truyền cảm hứng

