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Xã hội

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn

Hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Hôm nay (16/7) và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ 18/7, miền Bắc bước vào một đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều nay cũng có mưa to.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ

Dự báo từ ngày mai (17/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa to, đồng bằng ít mưa. Từ chiều tối 18/7, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày.

Dự báo từ chiều tối 18/7, miền Bắc bước vào một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.
Dự báo từ chiều tối 18/7, miền Bắc bước vào một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng. Sáng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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