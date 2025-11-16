Hà Nội

Midu khoe visual cực đỉnh khi đứng lớp tại Đại học Hutech

Cộng đồng trẻ

Midu khoe visual cực đỉnh khi đứng lớp tại Đại học Hutech

Mới đây, Midu lại một lần nữa "gây bão" cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong vai trò giảng viên tại Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech).

Thiên Anh
Trong bức ảnh chính, Midu xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu. Cô diện trang phục tông màu trắng thanh lịch, gồm áo thun bên trong và áo khoác vest mỏng bên ngoài, toát lên sự giản dị nhưng không kém phần tinh tế.
Đặc biệt, "góc nghiêng thần thánh" của nữ giảng viên khoe thời trang khiến nhiều người xuýt xoa. Với mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên và cặp kính gọng trong, Midu khoe trọn vẻ đẹp tri thức, thanh thuần.
Dù đã bước qua tuổi 30, làn da trắng sáng, mịn màng của Midu vẫn là niềm ao ước của bao người.
Midu cũng chia sẻ một bức ảnh selfie với nụ cười nhẹ nhàng và dòng tâm sự ngắn gọn: "Có những ngày mệt, nhưng vui".
Dòng trạng thái này cho thấy dù công việc giảng dạy có vất vả, Midu vẫn tìm thấy niềm đam mê và hạnh phúc khi được truyền đạt kiến thức cho sinh viên.
Những hình ảnh trên bục giảng của Midu luôn nhận được sự yêu thích lớn từ công chúng.
Khác với hình ảnh một nữ diễn viên, một "nữ thần" lộng lẫy tại các sự kiện, Midu khi đi dạy lại chọn phong cách kín đáo, chuẩn mực nhưng vẫn vô cùng thu hút.
Được biết, Midu đã gắn bó với công việc giảng dạy tại khoa Kiến trúc - Mỹ thuật của Hutech trong nhiều năm nay.
Midu luôn được sinh viên yêu mến không chỉ vì nhan sắc mà còn vì sự tận tâm, chuyên nghiệp và phương pháp giảng dạy gần gũi.
Những khoảnh khắc "visual cực đỉnh" này một lần nữa chứng minh Midu là một trong những mỹ nhân đa tài và thành công bậc nhất của showbiz Việt.
#Hoạt động giảng viên Midu #Midu tại Đại học Hutech #Chia sẻ khoảnh khắc đời thường #Nghệ thuật và đời tư Midu #Ảnh hưởng mạng xã hội của Midu #Midu

