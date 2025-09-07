Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Midu bị soi nhan sắc 'càng ngày càng lạ'

Cộng đồng trẻ

Midu bị soi nhan sắc 'càng ngày càng lạ'

Trang cá nhân, Midu vừa có bài đăng gây chú ý. Cô diện style nữ sinh và viết: 'Có 1 mùa tựu trường không thể quên … đó là mùa tựu trường mang tên 1314'.

Thiên Anh
Đăng ảnh diện trang phục theo style nữ sinh, Midu viết: "Có 1 mùa tựu trường không thể quên … đó là mùa tựu trường mang tên 1314".
Đăng ảnh diện trang phục theo style nữ sinh, Midu viết: "Có 1 mùa tựu trường không thể quên … đó là mùa tựu trường mang tên 1314".
Lần lộ diện mới đây, Midu tiếp tục khiến dân mạng rần rần thả tim vì diện mạo vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.
Lần lộ diện mới đây, Midu tiếp tục khiến dân mạng rần rần thả tim vì diện mạo vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.
Không ít cư dân mạng khen thiếu gia Minh Đạt chăm vợ khéo quá khiến người đẹp họ Đặng càng ngày càng đẹp ra.
Không ít cư dân mạng khen thiếu gia Minh Đạt chăm vợ khéo quá khiến người đẹp họ Đặng càng ngày càng đẹp ra.
Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là một trong số ít những hot girl đời đầu hoạt động nghệ thuật tích cực ở thời điểm hiện tại.
Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là một trong số ít những hot girl đời đầu hoạt động nghệ thuật tích cực ở thời điểm hiện tại.
Không chỉ có những thành tựu nhất định ở lĩnh vực diễn xuất, Midu còn nổi tiếng là hot girl có học vấn khủng.
Không chỉ có những thành tựu nhất định ở lĩnh vực diễn xuất, Midu còn nổi tiếng là hot girl có học vấn khủng.
Được biết Midu là Á khoa đầu vào trường Đại học Kiến trúc TP HCM, Thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM.
Được biết Midu là Á khoa đầu vào trường Đại học Kiến trúc TP HCM, Thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM.
Vào tháng 8/2024, Midu nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Đặc biệt, người đẹp đạt vị trí Á khoa, nhận được bằng khen của trường.
Vào tháng 8/2024, Midu nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Mỹ thuật Ứng dụng. Đặc biệt, người đẹp đạt vị trí Á khoa, nhận được bằng khen của trường.
Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Midu cũng chia sẻ về công việc giảng viên. Cô dạy ngành Thiết kế thời trang của khoa Kiến trúc Mỹ thuật.
Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Midu cũng chia sẻ về công việc giảng viên. Cô dạy ngành Thiết kế thời trang của khoa Kiến trúc Mỹ thuật.
"Tôi yêu thích công việc làm giảng viên và luôn mong muốn được truyền tải những kiến thức về thời trang đến các sinh viên của mình", Midu từng chia sẻ nói. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
"Tôi yêu thích công việc làm giảng viên và luôn mong muốn được truyền tải những kiến thức về thời trang đến các sinh viên của mình", Midu từng chia sẻ nói. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Midu #nhan sắc Midu #tựu trường 1314 #sao Việt #thời trang nữ sinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT