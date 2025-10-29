Hà Nội

Sống Khỏe

Mèo cào rách kết mạc trẻ 11 tuổi, cảnh báo chấn thương từ vật nuôi trong nhà

Khi bị mèo, chó cào, cắn cần làm sạch vết thương dưới vòi nước sạch hoặc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý rồi đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Thúy Nga

Bé trai 11 tuổi trong lúc chơi cùng mèo của nhà nuôi thì vô tình bị mèo cào vào mặt. Hậu quả là trẻ bị rách kết mạc, phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để điều trị.

Trẻ nhập viện trong tình trạng vết thương mắt trái, đau và chảy nước mắt nhiều. Tại bệnh viện trẻ được chẩn đoán rách kết mạc và được xử trí phẫu thuật khâu vết thương rách kết mạc. Sau phẫu thuật, mắt của trẻ ổn định, tiên lượng hồi phục tốt, trẻ được hẹn lịch tái khám để kiểm tra.

meo-cao.jpg
Khi bị chó, mèo cào cắn cần xử lý vết thương và đến cơ sở y tế - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi để trẻ tiếp xúc, chơi đùa với vật nuôi, nhất là mèo và chó tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng (lông, vi khuẩn…). Bên cạnh đó trẻ có thể bị tổn thương từ những vết cào, vết cắn, nguy cơ mắc bệnh dại.

Do vậy khi bị mèo, chó cào, cắn cần làm sạch vết thương dưới vòi nước sạch hoặc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Người bị chó, mèo và động vật cào, cắn cần được tiêm vắc xin phòng dại càng sớm càng tốt, tốt nhất trong 24 giờ đầu sau khi bị tổn thương.

Sống Khỏe

Phòng bệnh dại bắt đầu từ thói quen nuôi thú cưng đúng cách

Bệnh dại cực kỳ nguy hiểm, tử vong gần như tuyệt đối. Nuôi chó mèo đúng cách và tiêm phòng đầy đủ là biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi đã phát bệnh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc bị chó, mèo mang mầm bệnh cắn hoặc cào. Vì vậy, việc phòng bệnh không chỉ dựa vào tiêm vắc-xin sau phơi nhiễm, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen nuôi chó mèo đúng cách, khoa học và có trách nhiệm.

z7013755418465-aaef6b56be59f9eedebc68b92780aa11.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Sống Khỏe

Giun đũa chó mèo ký sinh khắp nơi trong cơ thể

Đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nhìn mờ một bên mắt, lác mắt, nhìn thấy đốm đen, chói sáng hoặc nghiêng đầu khi nhìn.

Thị lực suy giảm chỉ còn 1/10 vì giun

Bé gái 8 tuổi được bố mẹ đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng mắt trái mờ nhanh, thị lực suy giảm còn 1/10 kèm bong và thoái hóa hắc - võng mạc (hai lớp cấu trúc nằm ở đáy mắt).

Sống Khỏe

Bé 11 tuổi tử vong do mèo cào, cảnh báo nguy cơ bệnh dại

Nhiều gia đình vẫn chủ quan cho rằng vật nuôi trong nhà “sạch sẽ”, “hiền lành”, “không sao đâu”, trong khi thực tế có thể là nguồn lây truyền virus dại.

Đây không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lây bệnh từ vật nuôi và tầm quan trọng sống còn của việc tiêm phòng vắc xin đúng cách, kịp thời.

Lên cơn dại vì mèo trong nhà cào xước da

