Mèo cào rách kết mạc trẻ 11 tuổi, cảnh báo chấn thương từ vật nuôi trong nhà

Bé trai 11 tuổi trong lúc chơi cùng mèo của nhà nuôi thì vô tình bị mèo cào vào mặt. Hậu quả là trẻ bị rách kết mạc, phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để điều trị.

Trẻ nhập viện trong tình trạng vết thương mắt trái, đau và chảy nước mắt nhiều. Tại bệnh viện trẻ được chẩn đoán rách kết mạc và được xử trí phẫu thuật khâu vết thương rách kết mạc. Sau phẫu thuật, mắt của trẻ ổn định, tiên lượng hồi phục tốt, trẻ được hẹn lịch tái khám để kiểm tra.

Khi bị chó, mèo cào cắn cần xử lý vết thương và đến cơ sở y tế - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi để trẻ tiếp xúc, chơi đùa với vật nuôi, nhất là mèo và chó tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng (lông, vi khuẩn…). Bên cạnh đó trẻ có thể bị tổn thương từ những vết cào, vết cắn, nguy cơ mắc bệnh dại.

Do vậy khi bị mèo, chó cào, cắn cần làm sạch vết thương dưới vòi nước sạch hoặc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.