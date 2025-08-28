Mê mẩn nhà vườn 3.000m2 ngập tràn rau xanh của Việt Trinh

Hà Nội

Bất động sản

Trong nhà vườn 3.000m2 tại TP HCM, Việt Trinh trồng bạt ngàn rau xanh, hoa nở quanh năm....

Hoàng Minh (tổng hợp)
Từ khi rời xa ánh đèn sân khấu, Việt Trinh sống cùng con trai trong căn nhà vườn 3.000m2 tại TP HCM (trước kia là Bình Dương). Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Từ khi rời xa ánh đèn sân khấu, Việt Trinh sống cùng con trai trong căn nhà vườn 3.000m2 tại TP HCM (trước kia là Bình Dương). Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Bao quanh khu nhà vườn là bạt ngàn cây xanh, rau sạch và những luống hoa nở quanh năm. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Bao quanh khu nhà vườn là bạt ngàn cây xanh, rau sạch và những luống hoa nở quanh năm. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Trên trang cá nhân, Việt Trinh chia sẻ cuộc sống thường nhật, sáng sớm hái rau, chăm ớt...Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Trên trang cá nhân, Việt Trinh chia sẻ cuộc sống thường nhật, sáng sớm hái rau, chăm ớt...Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Trên trang cá nhân, Việt Trinh chia sẻ cuộc sống thường nhật, sáng sớm hái rau, chăm ớt...Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Trên trang cá nhân, Việt Trinh chia sẻ cuộc sống thường nhật, sáng sớm hái rau, chăm ớt...Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Khu vườn trồng đủ các loại rau dân dã như cải ngồng, cải bẹ xanh, rau muống...Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Khu vườn trồng đủ các loại rau dân dã như cải ngồng, cải bẹ xanh, rau muống...Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Luống rau nào cũng xanh non mơn mởn. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Luống rau nào cũng xanh non mơn mởn. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Việt Trinh cho biết chưa trồng cây ăn trái, mới chỉ trồng rau. Cạnh đó là vườn ngô chuẩn bị trổ bông. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Việt Trinh cho biết chưa trồng cây ăn trái, mới chỉ trồng rau. Cạnh đó là vườn ngô chuẩn bị trổ bông. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Ở một góc khác, cây ớt hiểm đã già vẫn cho trái đỏ rực. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Ở một góc khác, cây ớt hiểm đã già vẫn cho trái đỏ rực. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Mướp đắng cũng đã cho quả. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Mướp đắng cũng đã cho quả. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Giữa không gian rau cỏ, cây mai nhà Việt Trinh gây chú ý khi nở hoa sớm bất thường. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Giữa không gian rau cỏ, cây mai nhà Việt Trinh gây chú ý khi nở hoa sớm bất thường. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Trong vườn còn có nhiều loại cây cảnh khác nữa. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Trong vườn còn có nhiều loại cây cảnh khác nữa. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
