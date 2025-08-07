Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà vườn 6.000m2 lúc lỉu trái cây của "nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh

Bất động sản

Nhà vườn 6.000m2 lúc lỉu trái cây của "nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh

Khu vườn 6.000m2 của diễn viên Kiều Trinh tại Đồng Nai là chốn thư giãn lý tưởng với thiên đường đầy hoa thơm trái ngọt. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, diễn viên Kiều Trinh bất ngờ hé lộ tìm được người đồng hành sau nhiều sóng gió. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Mới đây, diễn viên Kiều Trinh bất ngờ hé lộ tìm được người đồng hành sau nhiều sóng gió. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Diễn viên Kiều Trinh từng được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng". Nhiều năm qua, Kiều Trinh rời TP HCM chuyển về Đồng Nai (trước đây là Bình Phước) sống cùng gia đình. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Diễn viên Kiều Trinh từng được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng". Nhiều năm qua, Kiều Trinh rời TP HCM chuyển về Đồng Nai (trước đây là Bình Phước) sống cùng gia đình. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Tại đây, nữ diễn viên tự tay chăm sóc khu vườn rộng 6.000m2, trồng cây, thả cá, nuôi gà... sống đúng chất một nông dân thực thụ. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Tại đây, nữ diễn viên tự tay chăm sóc khu vườn rộng 6.000m2, trồng cây, thả cá, nuôi gà... sống đúng chất một nông dân thực thụ. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Ngọc Trinh cho biết, khu vườn ban đầu hoang tàn, cây cối khô héo. Trong thời gian dịch bệnh CoVID-19, nữ diễn viên nuôi gà vịt để lấy trứng ăn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Ngọc Trinh cho biết, khu vườn ban đầu hoang tàn, cây cối khô héo. Trong thời gian dịch bệnh CoVID-19, nữ diễn viên nuôi gà vịt để lấy trứng ăn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Hiện tại, khu vườn của Kiều Trinh ngập tràn sắc hoa và cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Hiện tại, khu vườn của Kiều Trinh ngập tràn sắc hoa và cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Cách chăm sóc cây cối của Kiều Trinh khá đơn giản, chủ yếu nhặt cỏ và tưới nước, không sử dụng phân bón. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Cách chăm sóc cây cối của Kiều Trinh khá đơn giản, chủ yếu nhặt cỏ và tưới nước, không sử dụng phân bón. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Nước sạch tưới cây được bơm lên từ giếng. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Nước sạch tưới cây được bơm lên từ giếng. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Nữ diễn viên cũng tin việc nói chuyện với cây cối hàng ngày giúp chúng phát triển tốt hơn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Nữ diễn viên cũng tin việc nói chuyện với cây cối hàng ngày giúp chúng phát triển tốt hơn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Mỗi sáng, Kiều Trinh đều chào hỏi từng cây trong vườn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Mỗi sáng, Kiều Trinh đều chào hỏi từng cây trong vườn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Ngoài hoa, "nữ hoàng cảnh nóng" còn trồng nhiều cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Ngoài hoa, "nữ hoàng cảnh nóng" còn trồng nhiều cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Kiều Trinh thường tặng cho bạn bè trái ngọt từ khu vườn rộng lớn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Kiều Trinh thường tặng cho bạn bè trái ngọt từ khu vườn rộng lớn. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Với Kiều Trinh, sầu riêng là loại khó chăm sóc nhất. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Với Kiều Trinh, sầu riêng là loại khó chăm sóc nhất. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Mỗi giai đoạn, từ khi trổ hoa, ra lá cho đến khi kết trái, đều đòi hỏi một quy trình chăm sóc khác nhau và sử dụng nhiều loại thuốc, phân bón đặc biệt. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Mỗi giai đoạn, từ khi trổ hoa, ra lá cho đến khi kết trái, đều đòi hỏi một quy trình chăm sóc khác nhau và sử dụng nhiều loại thuốc, phân bón đặc biệt. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Kiều Trinh cho biết, các loại cây khác như mít và chuối thì dễ chăm sóc hơn sầu riêng. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Kiều Trinh cho biết, các loại cây khác như mít và chuối thì dễ chăm sóc hơn sầu riêng. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh
Măng cụt cho nhiều trái to. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTv24
Măng cụt cho nhiều trái to. Ảnh: FB Nguyễn Kiều Trinh >>> Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTv24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#khu vườn 6.000m2 #trồng cây ăn trái #nữ hoàng cảnh nóng Kiều Trinh #vườn cây Đồng Nai #chăm sóc cây cảnh tự nhiên #kỹ thuật trồng sầu riêng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT