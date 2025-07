Mẹ đẻ hé lộ góc khuất chuyện tình cảm của Jack

Sáng ngày 16/7, nam ca sĩ Jack cùng mẹ - bà Loan tổ chức buổi họp báo để chia sẻ về những ồn ào tình cảm của Jack và Thiên An. Phía bà Loan cho biết: “Thiên An tiếp xúc với tôi nhiều hơn Jack. Tôi xin cam đoan những gì tôi chia sẻ là sự thật.

Hơn 4 năm qua, câu chuyện cá nhân của Jack và sự im lặng của gia đình tôi đã ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi muốn tìm lại sự bình yên cho con và cho chính gia đình của mình.

Trong câu chuyện này, chúng tôi không khẳng định ai đúng ai sai. Tôi chỉ muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện sau khi chúng tôi chia sẻ về những góc khuất trong những năm qua”.

Trước khi tiết lộ chuyện tình cảm của Jack và Thiên An, bà Loan nhắn nhủ riêng đến Thiên An: “Cô biết chuyện gì con cũng dám làm hết. Tuy nhiên, cô mong rằng hiện tại con hãy là người mẹ thật sự biết yêu thương con gái mình.

Vì bản thân cũng như vì con gái, con đừng làm điều cuối cùng mà con từng chia sẻ với cô. An từng nói rằng An sẽ làm tổn hại bản thân đổ hết lên đầu tôi và Jack. Xin An đừng làm vậy”.

Bà Loan và Jack xuất hiện trong buổi họp báo. Ảnh chụp màn hình.

Về mối quan hệ của Jack và Thiên An, bà Loan kể rất chi tiết. Mẹ Jack cho hay, từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020, Thiên An thường xuyên tới nhà bà chơi, nhưng chỉ với tư cách là bạn cùng công ty cũ với Jack.

“Giữa tháng 4 đến tháng 5/2020, Thiên An không đến chơi nhà tôi chơi. Jack kể với tôi rằng Thiên An có tìm hiểu nhiều người. Tháng 7/2020, Thiên An quay lại tìm gặp tôi để nhờ tư vấn về kiện tụng liên quan công ty cũ. Tháng 8/2020, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Thiên An nói rằng Thiên An mang bầu 5 tháng”, mẹ Jack kể.

Bà Loan nói thêm, Thiên An chuyển về sống cùng gia đình bà. “Tháng 12/2020, An xin phép về nhà mẹ đẻ để sinh con. Đến tháng 4/2021, Anh mới sinh bé Sol. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bé Sol không phải là con cháu trong nhà”, mẹ Jack cho biết.

Bà Loan phủ nhận ép Thiên An phá thai. “Đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật. An chưa từng thông báo với chúng tôi là An mang thai. Tôi chưa từng biết về bào thai nào của An”.

Cuối buổi họp báo, Jack mới chia sẻ về chuyện tình cảm. "Tôi đồng ý để mẹ lên tiếng sau 4 năm giữ im lặng. Tôi muốn nhắn nhủ bé Sol: “Sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Con có một người ba lo cho con từ lúc biết con có mặt trên đời”.

Hiện tại, trước chia sẻ của bà Loan và Jack, Thiên An chưa lên tiếng.