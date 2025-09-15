Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn vợ chồng, con rể cầm dao tấn công mẹ vợ, gây thương tích

Do mâu thuẫn vợ chồng, Phùng Văn Giang đã manh động, cầm dao tấn công liên tiếp mẹ vợ, gây thương tích nặng, phải đi cấp cứu.

Hải Ninh

Ngày 15/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi “Giết người”.

766.png
Phùng Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 11/9, do mâu thuẫn vợ chồng, Phùng Văn Giang đã manh động, cầm dao tấn công liên tiếp mẹ vợ là bà N.T.L (SN 1982, trú tại Yên Lâm 2, phường Đông Triều), sau đó bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Mạo Khê, Đông Triều triển khai huy động tối đa lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng Giang.

Đến 22h30 cùng ngày, đối tượng Giang khi không còn đường tẩu thoát đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Điều tra cho thấy, Giang cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 2003) thường xuyên xảy ra cãi nhau, dẫn đến chị H thường xuyên bỏ nhà đi.

Mâu thuẫn kéo dài khiến Giang nhiều lần bức xúc, thậm chí từng đe dọa sẽ tìm cái chết để níu kéo tình cảm. Đỉnh điểm ngày 10/9, sau khi hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi, chị H bỏ đi không liên lạc được. Giang càng chìm trong hoài nghi, ghen tuông mù quáng.

Trong tâm trạng rối loạn, Giang mang theo sự hằn học, bực tức cầm dao rồi tìm đến nhà bà L (mẹ đẻ của H) với suy nghĩ bà L có thể biết được tung tích vợ mình.

Do có những ý nghĩ ghen tuông, tiêu cực, Giang bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người bà L khiến bà L thương tích nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp đối với Phùng Văn Giang để tiếp tục điều tra hành vi “Giết người” xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy, chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống vợ chồng nhưng không được giải quyết khéo léo, triệt để. Chỉ vì thiếu sự kiềm chế đối tượng đã biến bản thân mình từ một người chồng, người cha thành tội phạm, đối diện vòng lao lý.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, người dân cần chủ động trang bị kỹ năng ứng xử trong gia đình, không để mâu thuẫn tích tụ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Cần chia sẻ, lắng nghe, giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết trên tinh thần xây dựng, khi có vấn đề khó giải quyết cần tìm đến sự hỗ trợ từ người thân, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng thay vì hành xử cực đoan.

