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Xã hội

Đâm vợ cũ trọng thương, người đàn ông lĩnh hơn 15 năm tù

Với cáo buộc tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Hồ Sỹ Hùng (Quảng Trị) bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù.

Hạo Nhiên

Ngày 27/10, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Hồ Sỹ Hùng (SN 1987, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo bản cáo trạng, Hồ Sỹ Hùng và chị N.T.H.L (SN 1988, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) kết hôn năm 2010. Trong quá trình chung sống, Hùng có quan hệ tình cảm với người khác khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đi đến ly hôn.

Sau khi ly hôn, Hùng muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị L không đồng ý. Do ghen tuông khi thấy vợ cũ đi lại với người khác, Hùng nhiều lần đe dọa giết chị L, không để gia đình chị được sống yên ổn.

Ngày 13/5/2026, Hùng thuê ô tô để đi lại và theo dõi chị L. Đến ngày 14/5/2026, sau khi thấy chị L đi cùng bạn, Hùng tiếp tục nhắn tin đe dọa.

Tối cùng ngày (13/5), cho rằng chị L không muốn hàn gắn tình cảm và đã có quan hệ với người khác, Hùng nảy sinh ý định dùng dao đâm chị L rồi tự sát.

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Bị cáo Hồ Sỹ Hùng tại phiên toà. Ảnh: Minh Phương

Đến khoảng 6h ngày 15/5/2026, Hùng mang theo một con dao bấm, điều khiển ô tô từ nhà bố mẹ đến khu vực gần nơi chị L sinh sống để chờ. Khi phát hiện chị L điều khiển xe máy chở hai con chung đi học, Hùng lái ô tô bám theo.

Sau khi đưa các con đến trường, chị L điều khiển xe máy quay về. Lúc này, Hùng lái ô tô ép xe máy, buộc chị dừng lại. Phát hiện Hùng, chị L bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 1A, Hùng tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo.

Khi chị L chạy vào phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường Đông Thanh (cũ) để tránh, Hùng đỗ xe gần đó, lấy dao bấm giấu sau lưng rồi đi vào phòng. Tại đây, Hùng dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào vùng bụng và nách phải của chị L. Khi nạn nhân bỏ chạy, Hùng tiếp tục đâm thêm một nhát vào vai phải của nạn nhân.

Sau khi gây án, Hùng cầm dao rời khỏi hiện trường, điều khiển ô tô về nhà bố mẹ. Tại đây, Hùng dùng dao tự đâm vào vùng cổ nhằm tự sát nhưng không chết. Đến khoảng 7h50 cùng ngày, Hùng đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị L. tại thời điểm giám định là 56%.

Tại phiên toà, bị cáo Hồ Sỹ Hùng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi. Nguồn: NTV.
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