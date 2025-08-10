Hà Nội

Ông vua phần mềm Bill Gates cũng phải nể Galileo Galilei

Số hóa

Ông vua phần mềm Bill Gates cũng phải nể Galileo Galilei

Bỏ học như Bill Gates nhưng từ thế kỷ 16, Galileo Galilei đã khiến cả nhân loại thay đổi nhờ những khám phá đặt nền móng cho khoa học hiện đại.

Thiên Trang (TH)
Galileo Galilei sinh năm 1564 tại Pisa, Ý, nổi bật từ nhỏ với khả năng tư duy vượt thời đại.
Dù ban đầu học y theo ý cha, ông sớm từ bỏ đại học để theo đuổi đam mê khoa học, giống như cách Bill Gates chọn rẽ hướng công nghệ.
Chỉ sau một năm học, ông phát hiện nguyên lý con lắc từ chiếc đèn treo trong nhà thờ - phát minh nền tảng cho đồng hồ sau này.
Không có bằng cấp nhưng Galilei vẫn gây tiếng vang khi công bố công trình về cân thủy tĩnh và được mời giảng dạy tại Đại học Pisa.
Ông chế tạo kính thiên văn cải tiến, phát hiện vệ tinh của Sao Mộc và đưa ra lý thuyết vật rơi bác bỏ quan điểm của Aristotle.
Thành tựu của ông đặt nền móng cho vật lý hiện đại và truyền cảm hứng cho thuyết tương đối sau này của Einstein.
Galilei từng bị Giáo hội xét xử và quản thúc vì dám bảo vệ học thuyết Mặt trời là trung tâm, đi ngược lại niềm tin đương thời.
Thế giới sau này ghi nhận ông là “cha đẻ của khoa học hiện đại”, người mà đến Bill Gates cũng khó sánh về tầm ảnh hưởng lịch sử.
