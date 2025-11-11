Hà Nội

Người mẫu Hương Liên tình tứ bên chồng trong bộ ảnh cưới

Giải trí

Người mẫu Hương Liên tình tứ bên chồng trong bộ ảnh cưới

Người mẫu Hương Liên chia sẻ video, loạt ảnh cưới. Đây là lần đầu tiên người đẹp đăng tải hình ảnh gần như rõ mặt chồng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân TikTok, Hương Liên đăng tải video bên chồng. Cô chú thích: "Hai trái tim cùng đan lấy nhau". Ảnh: TikTok Hương Liên.
Vợ chồng Hương Liên diện trang phục cưới giữa bối cảnh thiên nhiên, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: TikTok Hương Liên.
Trên trang cá nhân Instagram, Hương Liên hé lộ loạt ảnh cưới trong studio. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Người đẹp lần đầu tiên đăng tải hình ảnh gần như rõ mặt chồng. Ảnh: Instagram Hương Liên.
"Em và anh", Hương Liên chú thích ngắn gọn cho bộ ảnh cưới. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Nữ người mẫu sinh năm 2002 tựa vào vai chồng. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Hương Liên trang điểm tông màu cam nhạt, làm nổi bật gương mặt thanh tú. Cô chọn mẫu váy cưới ren trắng, nổi bật với chi tiết corset cúp ngực tôn dáng. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Hương Liên đẹp không tỳ vết khi khoác lên mình chiếc váy cưới. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Theo Znews, nữ người mẫu đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7/2025 sau lễ ăn hỏi vào tháng 6/2025. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Theo Vietnamnet, Hương Liên từng chia sẻ rằng chồng cô tên Lê Minh Trung, đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Khi nhận lời cầu hôn của Lê Minh Trung, Hương Liên vô cùng xúc động. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Người đẹp sinh năm 2002 công khai ảnh cầu hôn vào tháng 6/2025. Ảnh: Instagram Hương Liên.
