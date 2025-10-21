Hà Nội

Dâu hào môn Hương Liên khoe sắc cùng mẹ, visual 'di truyền' gây sốt

Giải trí

Dâu hào môn Hương Liên khoe sắc cùng mẹ, visual 'di truyền' gây sốt

Dâu hào môn Hương Liên – gương mặt quen thuộc từ The Face Vietnam mới đây khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh chụp cùng mẹ.

Trong bộ ảnh mới, Hương Liên và mẹ cùng diện váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch.
Hai mẹ con Hương Liên toát lên thần thái dịu dàng nhưng sang trọng, đậm chất “mẹ con nhà người ta”.
Nhiều khán giả nhận xét, Hương Liên rõ ràng thừa hưởng làn da trắng hồng, nụ cười tươi và đôi mắt biết nói từ mẹ.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Nhiều người không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của mẹ Hương Liên, cho rằng “mẹ đẹp thế này, con xinh là đúng rồi”, hay “giống nhau như hai giọt nước”.
Vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ của mẹ cô khiến nhiều khán giả bất ngờ và nhận xét Hương Liên đã thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ.
Hương Liên từng được khán giả biết đến qua The Face Vietnam và nhanh chóng gây ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng, nụ cười tỏa nắng.
Cô được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “cô gái có nụ cười triệu view” sau loạt clip lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl, Hương Liên hiện là một trong những người mẫu trẻ tiềm năng của làng mốt Việt.
Người đẹp thường xuyên xuất hiện trong các show thời trang lớn nhỏ và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Cô cũng được đánh giá cao bởi gu thời trang thanh lịch, quyến rũ trong những bộ ảnh đời thường, du lịch.
Nữ người mẫu ưa chuộng những trang phục tôn dáng vừa phải nhưng không quá hở hang, táo bạo. Ảnh: IGNV
#Gương mặt nổi bật từ The Face Vietnam #Nét đẹp mẹ con truyền cảm hứng #Vẻ đẹp tự nhiên và thanh lịch #Nữ người mẫu trẻ tiềm năng #Phong cách thời trang quyến rũ nhẹ nhàng #Hương Liên

