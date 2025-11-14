Hà Nội

Toàn cảnh đám cưới của người mẫu Hương Liên

Giải trí

Toàn cảnh đám cưới của người mẫu Hương Liên

Trong đám cưới, 'Kim Tae Hee Việt Nam' Hương Liên chơi đàn tranh, được chồng bế bổng khi nhảy múa. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Người mẫu Hương Liên và Lê Minh Trung tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào tối ngày 13/11. Ảnh: Znews.
Theo Znews, cô dâu cùng ê-kíp đã tạo nên dòng suối nhân tạo bằng hơn 50 m vải organza để tỏ lòng biết ơn với hai bên gia đình. Ảnh: Znews.
Vợ chồng Hương Liên rạng ngời hạnh phúc, thực hiện các nghi lễ trong đám cưới. Ảnh: Người Đưa Tin.
Chồng Hương Liên đang công tác trong cơ quan nhà nước. Vào tháng 6/2025, vợ chồng nữ người mẫu tổ chức lễ ăn hỏi. Vào tháng 7/2025, cặp đôi đăng ký kết hôn. Ảnh: Vietnamnet.
Hương Liên và Lê Minh Trung thoải mái thể hiện tình cảm trong hôn lễ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Lê Minh Trung và Hương Liên nhảy múa sau phần nghi lễ. Đáng chú ý, cô dâu được chú rể bế bổng, xoay vài vòng. Ảnh: Vietnamnet.
Hương Liên chơi đàn tranh trong đám cưới. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Theo Vietnamnet, Á hậu Quỳnh Anh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, NTK Ivan Trần và người mẫu Tú Anh tham dự hôn lễ của Hương Liên. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Vũ Thu Phương đến chúc mừng Hương Liên lên xe hoa. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh bày tỏ: "Khoảnh khắc cô dâu chú rể nắm tay, tôi thấy Hương Liên vô cùng hạnh phúc, chứng tỏ em đã cưới đúng người". Ảnh: FB Quỳnh Anh.
