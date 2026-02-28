Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự nghỉ dưỡng như 'ốc đảo xanh' đẹp mê mẩn

Bất động sản

Biệt thự nghỉ dưỡng như 'ốc đảo xanh' đẹp mê mẩn

Thay vì tiếp cận nhà ở như một khối kiến trúc khép kín, biệt thự được định hình là không gian sống mang tinh thần nghỉ dưỡng, kết nối con người với thiên nhiên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại Gò Dầu (Tây Ninh), N-VILLA là mô hình nhà ở nhiệt đới mang tinh thần nghỉ dưỡng. Ảnh: Master Gont
Tọa lạc tại Gò Dầu (Tây Ninh), N-VILLA là mô hình nhà ở nhiệt đới mang tinh thần nghỉ dưỡng. Ảnh: Master Gont
Trên khu đất rộng 400m2 ít bị che chắn bởi công trình lân cận, kiến trúc sư khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời và cảnh quan xanh. Ảnh: Master Gont
Trên khu đất rộng 400m2 ít bị che chắn bởi công trình lân cận, kiến trúc sư khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời và cảnh quan xanh. Ảnh: Master Gont
Công trình tựa “ốc đảo xanh” với đầy đủ sân vườn, mặt nước và những khoảng trống có chủ đích, giúp thiên nhiên hiện diện trong trải nghiệm sống hàng ngày. Ảnh: Master Gont
Công trình tựa “ốc đảo xanh” với đầy đủ sân vườn, mặt nước và những khoảng trống có chủ đích, giúp thiên nhiên hiện diện trong trải nghiệm sống hàng ngày. Ảnh: Master Gont
Biệt thự sử dụng nhiều chi tiết như mái đua, lam che nắng, mặt nước và mảng xanh để giảm bức xạ nhiệt và tạo sự cân bằng nhiệt độ tự nhiên. Ảnh: Master Gont
Biệt thự sử dụng nhiều chi tiết như mái đua, lam che nắng, mặt nước và mảng xanh để giảm bức xạ nhiệt và tạo sự cân bằng nhiệt độ tự nhiên. Ảnh: Master Gont
Cây xanh khắp nơi trong nhà đưa thiên nhiên đến gần con người. Ảnh: Master Gont
Cây xanh khắp nơi trong nhà đưa thiên nhiên đến gần con người. Ảnh: Master Gont
Mặt nước giúp điều hòa khí hậu. Ảnh: Master Gont
Mặt nước giúp điều hòa khí hậu. Ảnh: Master Gont
Phòng khách - bếp - bàn ăn tại tầng trệt liên thông với nhau thành một khối. Ảnh: Master Gont
Phòng khách - bếp - bàn ăn tại tầng trệt liên thông với nhau thành một khối. Ảnh: Master Gont
Cửa kính lớn giúp tầng trệt ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Master Gont
Cửa kính lớn giúp tầng trệt ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Master Gont
Nội thất phòng bếp hiện đại và sang trọng. Ảnh: Master Gont
Nội thất phòng bếp hiện đại và sang trọng. Ảnh: Master Gont
Phòng ngủ chính thiết kế đẹp như ở resort. Ảnh: Master Gont
Phòng ngủ chính thiết kế đẹp như ở resort. Ảnh: Master Gont
Phòng tắm ngập tràn cây xanh. Ảnh: Master Gont
Phòng tắm ngập tràn cây xanh. Ảnh: Master Gont
Video: Hà Nội kiểm định hơn 1.000 căn biệt thự cũ. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự nghỉ dưỡng #Không gian sống kết nối thiên nhiên #Mô hình nhà ở nhiệt đới #Thiết kế kiến trúc nghỉ dưỡng #N-VILLA Tây Ninh #biệt thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Circle to Search lột xác trên Galaxy S26

Circle to Search lột xác trên Galaxy S26

Google nâng cấp Circle to Search trên Galaxy S26 với khả năng nhận diện đa vật thể và tích hợp thử đồ ảo, mở rộng mạnh mẽ tìm kiếm trực quan Android.