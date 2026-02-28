Hà Nội

Số hóa - Xe

Công nghệ hybrid đã có bước "phi nước đại" nhờ công ty tên Ngựa

Hãng Horse Powertrain mới đây khẳng định động cơ hybrid này có hiệu suất nhiệt cực đại trên 44%, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu động cơ H12 Concept của Horse Powertrain.

Horse Technologies là một công ty từ Rumani chuyên về phát triển hệ thống động cơ đẩy phát thải thấp, được thành lập từ một liên doanh giữa Tập đoàn Renault và Quỹ Geely để sản xuất các động cơ đốt trong và động cơ hybrid thế hệ mới. Hãng vừa công bố một cỗ máy hybrid ý tưởng mới với khả năng đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thấp chỉ 3,31km/l. Điều này đạt được nhờ một số cải tiến giúp tối đa hóa hiệu quả.

4-1264.jpg
Công nghệ hybrid đã có bước "phi nước đại" nhờ công ty tên Ngựa.

Theo công ty, động cơ H12 Concept có thể đạt hiệu suất nhiệt ( tỷ lệ giữa công suất động cơ và năng lượng cung cấp cho nó từ nhiên liệu) tối đa 44,2%. Động cơ này là một phiên bản cải tiến của động cơ HR12 của Horses, có tỷ lệ nén 17:1 và được thiết kế để hoạt động hoàn toàn bằng nhiên liệu tái tạo. Horses tuyên bố mức tiêu hao nhiên liệu lên đến 3,31l/100km được so sánh với mức trung bình của một chiếc xe hơi chở khách ở châu Âu, và dựa trên tiêu chuẩn WLTP.

1-8021.jpg
Động cơ H12 Concept có thể đạt hiệu suất nhiệt ( tỷ lệ giữa công suất động cơ và năng lượng cung cấp cho nó từ nhiên liệu) tối đa 44,2%.

Động cơ này cũng có hệ thống tuần hoàn khí thải EGR "thế hệ mới", bộ tăng áp "được tối ưu hóa" và hệ thống đánh lửa "năng lượng cao". Nó kết hợp với hộp số hybrid được cải tiến, mang lại khả năng quản lý năng lượng tốt hơn và giảm ma sát bên trong. Horse và đối tác dự án Repsol đã sản xuất hai nguyên mẫu và kiểm chứng hiệu suất, đồng thời đang chuẩn bị sản xuất động cơ.

2-9632.jpg
Ý tưởng Horse H12 là một ví dụ cho thấy động cơ hiệu suất cao và nhiên liệu tái tạo có thể giảm lượng khí thải ngay hôm nay, mà không cần chờ đợi các giải pháp trong tương lai.

Horse dự kiến ​​sẽ có chiếc xe đầu tiên được trang bị hệ thống truyền động hybrid mới này vào đầu năm nay. Hãng sẽ cung cấp động cơ này tới các nhà sản xuất đặt hàng. "Ý tưởng Horse H12 là một ví dụ cho thấy động cơ hiệu suất cao và nhiên liệu tái tạo có thể giảm lượng khí thải ngay hôm nay, mà không cần chờ đợi các giải pháp trong tương lai," ông Patrice Haettel, giám đốc điều hành của Horse Powertrain và giám đốc điều hành của Horse Technology, cho biết.

