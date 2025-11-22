Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hương Liên The Face tuổi 22 đẹp như nữ thần trong bộ ảnh mới

Giải trí

Hương Liên The Face tuổi 22 đẹp như nữ thần trong bộ ảnh mới

Mừng tuổi 22, Hương Liên The Face khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới với vẻ đẹp rạng ngời, sang trọng và cuốn hút như một “nữ thần”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Để đánh dấu cột mốc mới, Hương Liên đã đầu tư thực hiện một bộ ảnh mừng tuổi 22 với concept đầy ấn tượng.
Để đánh dấu cột mốc mới, Hương Liên đã đầu tư thực hiện một bộ ảnh mừng tuổi 22 với concept đầy ấn tượng.
Trong những shoot hình chính, nữ người mẫu diện chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ được thiết kế tinh tế với phần cúp ngực gợi cảm, khoe khéo bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ.
Trong những shoot hình chính, nữ người mẫu diện chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ được thiết kế tinh tế với phần cúp ngực gợi cảm, khoe khéo bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ.
Đặc biệt, phần váy xoè rộng bồng bềnh tạo nên hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa, biến Hương Liên trở thành nàng công chúa xinh đẹp.
Đặc biệt, phần váy xoè rộng bồng bềnh tạo nên hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa, biến Hương Liên trở thành nàng công chúa xinh đẹp.
Cô chọn kiểu tóc búi gọn gàng, kết hợp với lối makeup đậm sắc sảo, nhấn mạnh vào đôi mắt và bờ môi. Sự kết hợp này không chỉ tôn lên gương mặt thanh thoát mà còn toát lên thần thái vô cùng sang trọng, quý phái, khiến cô được ví như một "nữ thần" thực thụ.
Cô chọn kiểu tóc búi gọn gàng, kết hợp với lối makeup đậm sắc sảo, nhấn mạnh vào đôi mắt và bờ môi. Sự kết hợp này không chỉ tôn lên gương mặt thanh thoát mà còn toát lên thần thái vô cùng sang trọng, quý phái, khiến cô được ví như một "nữ thần" thực thụ.
Ngoài đời, Hương Liên được nhiều người yêu mến bởi phong cách thời trang thanh lịch, quyến rũ nhưng không phô trương.
Ngoài đời, Hương Liên được nhiều người yêu mến bởi phong cách thời trang thanh lịch, quyến rũ nhưng không phô trương.
Cô ưu ái những trang phục vừa tôn dáng vừa giữ sự tinh tế, phù hợp với hình ảnh một người mẫu trẻ đang xây dựng thương hiệu cá nhân.
Cô ưu ái những trang phục vừa tôn dáng vừa giữ sự tinh tế, phù hợp với hình ảnh một người mẫu trẻ đang xây dựng thương hiệu cá nhân.
Hương Liên lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023. Dù không tiến sâu vào vòng chung kết, cô vẫn tạo được sức hút nhờ nụ cười rạng rỡ, gương mặt trong trẻo cùng làn da trắng hồng nổi bật.
Hương Liên lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023. Dù không tiến sâu vào vòng chung kết, cô vẫn tạo được sức hút nhờ nụ cười rạng rỡ, gương mặt trong trẻo cùng làn da trắng hồng nổi bật.
Trên mạng xã hội, Hương Liên được gọi với biệt danh “cô gái có nụ cười triệu view” sau loạt clip lan truyền mạnh mẽ vài năm gần đây.
Trên mạng xã hội, Hương Liên được gọi với biệt danh “cô gái có nụ cười triệu view” sau loạt clip lan truyền mạnh mẽ vài năm gần đây.
Sau The Face, cô trở thành một trong những chân dài trẻ đầy tiềm năng, thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ.
Sau The Face, cô trở thành một trong những chân dài trẻ đầy tiềm năng, thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ.
Thời gian qua, Hương Liên gây chú ý khi trở thành nàng dâu hào môn với đám cưới đẹp như cổ tích.
Thời gian qua, Hương Liên gây chú ý khi trở thành nàng dâu hào môn với đám cưới đẹp như cổ tích.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#hương liên the face #Hương Liên #hương liên the face lên xe hoa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT