Mảnh xác ướp gần 300 triệu tuổi tiết lộ điều không ngờ

Bên trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma, Mỹ, các nhà khảo cổ tìm thấy mảnh xác ướp 289 triệu năm tuổi hé lộ bí ẩn về nhân loại.

Tâm Anh (TH)

Mảnh xác ướp 289 triệu năm tuổi tìm thấy bên trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma, Mỹ là một phần nhỏ cơ thể của Captorhinus aguti - loài bò sát từng lang thang trên Trái đất.

Hiện vật này được giới nghiên cứu đánh giá là vô cùng quý hiếm bởi vì bảo quản được trọn vẹn xương và mô mềm. Đây là điều gần như không tưởng trong quãng thời gian cực dài đó. Quan trọng hơn, mảnh xác ướp này đã tiết lộ nguồn gốc hệ hô hấp của loài người.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, mảnh xác ướp trên bảo tồn lớp da của sinh vật cổ đại dưới dạng 3D, bên cạnh xương, sụn vôi hóa và thậm chí cả dấu vết của protein - xưa hơn gần 100 triệu năm so với các mẫu protein từng được phát hiện trong các hóa thạch trước đây.

Đồng tác giả nghiên cứu Ethan Mooney tại Đại học Toronto (Canada) cho biết loài Captorhinus aguti sống vào kỷ Nhị Điệp trông giống thằn lằn và đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu biết về sự tiến hóa của động vật có màng ối thời kỳ đầu, là nhóm sinh vật bao gồm cả con người.

Loài bò sát Captorhinus aguti sống cách đây 289 triệu năm. Ảnh minh họa: Michael DeBraga.

Bằng cách kiểm tra mẫu vật 289 triệu năm tuổi và một số mẫu vật khác cùng loài cũng được khai quật từ Richards Spur, các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại cách thức hô hấp của loài động vật này.

Mẫu vật 289 triệu năm tuổi có sự hoàn hảo đáng kinh ngạc đã giúp các chuyên gia rất nhiều trong việc nghiên cứu. Họ phát hiện xương ức bằng sụn phân đoạn, cùng với xương sườn ức, xương sườn trung gian và các khớp nối giữa lồng ngực, đai vai. Điều này thể hiện một hệ hô hấp mà sinh vật hít vào bằng cơ sườn, với các cơ giữa các xương sườn giãn ra và co lại khoang ngực để hút không khí vào phổi.

Trước khi có sự đổi trong việc hô hấp như vậy, động vật lưỡng cư sử dụng phương pháp khác: Dựa vào việc thở qua da và đưa không khí vào bằng miệng và cổ họng.

Theo nhóm nghiên cứu, kiểu hô hấp bằng cơ sườn mà chủ nhân của mảnh xác ướp đã sử dụng chính là kiểu hô hấp đặc trưng ở các loài bò sát, chim và động vật có vú ngày nay, bao gồm con người.

Việc sử dụng lồng ngực để hỗ trợ hô hấp là một bước tiến hóa quan trọng trong thế giới động vật. Nó cho phép các loài động vật có màng ối sơ khai trở nên năng động hơn và thích nghi tốt hơn với cuộc sống trên cạn.

Sự thay đổi trong việc hô hấp có thể đã góp phần vào sự đa dạng hóa nhanh chóng và thành công lâu dài của động vật. Nhờ vậy, sau hàng trăm triệu năm, một nhánh của nhóm động vật này đã tiến hóa thành loài người.

Tận mục loài cá 'quái vật bọc giáp' giữ nguyên hình sau 100 triệu năm

Ẩn mình trong những vùng nước ngọt Bắc Mỹ, cá hỏa tiễn là nhóm sinh vật cổ xưa với vẻ ngoài như bước ra từ thời tiền sử xa xôi.

Các loài cá hỏa tiễn thuộc bộ Lepisosteiformes là một trong những nhóm cá nước ngọt kỳ lạ và cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Xuất hiện từ hơn 100 triệu năm trước, chúng gần như không thay đổi nhiều về hình dạng kể từ thời kỳ khủng long, khiến giới khoa học thường gọi chúng là “hóa thạch sống”. Những đại diện tiêu biểu như cá hỏa tiễn mõm dài hay cá hỏa tiễn mõm ngắn đều mang hình dáng thuôn dài, mõm nhọn như mũi giáo, đúng với cái tên gợi liên tưởng đến “hỏa tiễn”.

Sangiran - 'cái nôi hóa thạch' hé lộ lịch sử tiến hóa loài người

Giữa những cánh đồng và ngọn đồi yên ả của Java, một “kho lưu trữ” thời tiền sử đang âm thầm kể lại câu chuyện tiến hóa của loài người.

Địa điểm khảo cổ người tiền sử Sangiran nằm ở đảo Java, cách thành phố Surakarta không xa, là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất thế giới về nghiên cứu nguồn gốc con người. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996, khu vực này trải rộng trên diện tích hơn 50 km² và chứa đựng một lượng hóa thạch khổng lồ, đặc biệt là của loài Homo erectus.

Phát hiện khó tin về xác ướp 700 năm tuổi ở Bolivia

Kết quả phân tích ADN xác ướp 700 năm tuổi ở Bolivia cho thấy vi khuẩn bệnh sốt ban đỏ đã tồn tại ở châu Mỹ trước khi người châu Âu đến.

Bằng phương pháp phân tích ADN cổ ​​đại, các nhà nghiên cứu đã xác định sự hiện diện của vi khuẩn Streptococcus pyogenes, hay liên cầu khuẩn nhóm A, trong một xác ướp 700 năm tuổi được tìm thấy ở Bolivia. Phát hiện này cung cấp bằng chứng được xác nhận sớm nhất về vi khuẩn Streptococcus pyogenes đã tồn tại ở châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới.

Streptococcus pyogenes được tìm thấy trong xác ướp 700 tuổi trên tương tự như các chủng hiện đại có thể gây viêm họng và sốt ban đỏ cho người bệnh.

